На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому

Обвинувачений складав рапорти, до яких вносив неправдиві відомості про участь підлеглого військовослужбовця у бойових діях

Колишній начальник логістики – заступник командира військової частини незаконно виплатив підлеглому військовослужбовцю понад 430 тис. грн додаткової грошової винагороди. Про це, як пише «Главком», повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня по вересень 2023 року обвинувачений систематично складав та видавав рапорти, до яких вносив неправдиві відомості про безпосередню участь підлеглого військовослужбовця у бойових діях.

Надалі він затверджував документи особистим підписом та направляв командуванню військової частини для видачі наказу, на підставі якого здійснювалося неправомірне нарахування і виплата підвищеної винагороди.

Внаслідок неправомірних дій обвинуваченого, державі було завдано збитків на суму понад 430 тис. грн.

Військовий обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, командир дивізіону однієї з військових частин відпускав військовослужбовців у відпустки та приховував їхню відсутність від командування. За це він брав з військових гроші або цінні речі, зокрема побутову та комп’ютерну техніку. Також фігурант вимагав гроші з військових, погрожуючи покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

«Главком» писав, що очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони привласнив 5,4 млн грн, які призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ.