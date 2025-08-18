Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
Військовий наніс збитків державі на 430 тис. грн
фото з відкритих джерел

Обвинувачений складав рапорти, до яких вносив неправдиві відомості про участь підлеглого військовослужбовця у бойових діях

Колишній начальник логістики – заступник командира військової частини незаконно виплатив підлеглому військовослужбовцю понад 430 тис. грн додаткової грошової винагороди. Про це, як пише «Главком», повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня по вересень 2023 року обвинувачений систематично складав та видавав рапорти, до яких вносив неправдиві відомості про безпосередню участь підлеглого військовослужбовця у бойових діях.

Надалі він затверджував документи особистим підписом та направляв командуванню військової частини для видачі наказу, на підставі якого здійснювалося неправомірне нарахування і виплата підвищеної винагороди.

Внаслідок неправомірних дій обвинуваченого, державі було завдано збитків на суму понад 430 тис. грн.

Військовий обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, командир дивізіону однієї з військових частин відпускав військовослужбовців у відпустки та приховував їхню відсутність від командування. За це він брав з військових гроші або цінні речі, зокрема побутову та комп’ютерну техніку. Також фігурант вимагав гроші з військових, погрожуючи покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

«Главком» писав, що очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони привласнив 5,4 млн грн, які призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ.

Читайте також:

Теги: прокуратура ЗСУ корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч військовозобов'язаних громадян, повідомив Федір Веніславський
Веніславський розповів, скільки добровольців серед усіх мобілізованих українців
21 липня, 17:09
Руслан Кравченко заявив, що призначати і набирати у САП людей він не збирається
Генпрокурор відповів, чи планує звільняти працівників САП
23 липня, 15:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11065 танків
Втрати ворога станом на 29 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 липня, 06:59
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна
Військовий інсценував своє «зникнення безвісти» для отримання компенсації
7 серпня, 08:38
У війську потрібні не тільки бойові посади
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
13 серпня, 11:54
Неправомірні дії лікарів завдали державі шкоди на суму майже 900 тис грн
18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині
13 серпня, 07:21
В Україні декларування перевантажене настільки, що його без помилок і без спеціальної підготовки правильно виконати неможливо, вважає Сергій Власенко
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
12 серпня, 14:34
Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата
Солодощі чи контрабанда? Молдовські ЗМІ влаштували переполох через бізнес українського депутата
15 серпня, 09:01
Українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка
На Курщині отримав важкі поранення важливий російський генерал
Вчора, 15:52

Суспільство

Законопроєкт про штраф за порушення комендантської години подано на розгляд парламенту
Законопроєкт про штраф за порушення комендантської години подано на розгляд парламенту
На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
Кандидат у судді став фіктивним багатодітним батьком
Кандидат у судді став фіктивним багатодітним батьком
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя
Шахрай виманив у пенсіонерки 160 тис грн для «освячення️» в церкві
Шахрай виманив у пенсіонерки 160 тис грн для «освячення️» в церкві
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
34K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
15K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3505
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1933
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua