Військовослужбовець отримав шість років тюрми за непокору командиру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військовослужбовець отримав шість років тюрми за непокору командиру
Суд визнав обвинувачення доведеним і призначив покарання – шість років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Прикордонник відмовився виконувати наказ та заступити на позиції

Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у відмові виконати наказ начальника в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Обвинувачений за призовом під час мобілізації служив на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії водія (оператора засобів протидії безпілотним повітряним суднам) відділення повітряної розвідки та протидії безпілотним повітряним суднам.

7 грудня 2023 року військовослужбовець відмовився виконати бойовий наказ начальника висуватися на позицію з метою відбиття нападу та недопущення просування противника на напрямку Бахмут – Іванівське Донецької області. Обвинувачений мав заступити на позицію з іншими військовослужбовцями на 4 доби, якщо не зміняться обставини.

У судовому засіданні чоловік провину не визнав. Розповів, що приблизно наприкінці листопада повернувся із наряду та поскаржився на стан здоровʼя, але його скаргу проігнорували. Наступного дня він знову мав йти в наряд, тобто після девʼяти днів на нулі, мав знову йти в наряд, відпочивши всього один день. Він зрозумів, що не може за станом здоровʼя йти в наряд. Прийшов замполіт і погрожував йому судом. Він не відмовлявся виконувати наказ, але не міг цього зробити за станом здоровʼя, а також через морально-психологічний стан. На позиціях не все було добре, і він міг захворіти на пневмонію і в такому разі його б евакуюювали днів через 4-5. Його з іншими військовослужбовцями відправили на ВЛК, яку було проведено за декілька годин. Після того під відеозапис зачитували наказ і відвезли до Краматорська в ДБР.

Військовослужбовець розповів, що всі накази віддавалися в усній формі, солдатів лякали ДБР та судом у випадку невиконання. Його здали під суд, щоб іншим було наукою. За усними наказами копали окопи і мали принести фото замполіту, що зроблено. Зброї на позиції майже не було, був тільки боєкомплкект. Потім зʼявилися гранати. Позиції були приблизно на відстані 50 метрів від Бахмута, ходили вони по одному маршруту де все прострілювалося, були великі втрати. Їх обстрілювали, а вони ще мали копати. Ротацію не робили, відпочивати не було часу. Вони були виснажені. Жили не у Костянтинівці, а по селах, де немає навіть магазину. Він писав лейтенанту, щоб відпустили помитися та попрати одяг, скаржився на стан здоровʼя.

У судовому засіданні як свідків допитали двох військовослужбовців, у присутності яких обвинувачений відмовився виконувати наказ.

Лейтенант військового підрозділу в суді свідчив, що обвинувачений із обовʼязками справлявся посередньо. 16 вересня 2023 року на навчаннях цей солдат потрапив у ДТП, після чого лікувався та проходив реабілітацію і повернувся на службу. Як стверджував свідок, на той момент їхні позиції не були нулем, це була друга лінія оборони. Коли підрозділ працював на Бахмутському напрямку, обвинувачений під відеозапис відмовився від несення служби, посилаючись на низький морально-психологічний дух. На час відмови був присутній лікар, який підтвердив, що цей солдат за станом здоровʼя може виконувати наказ. Наслідки невиконання наказу розʼяснювалися і військовослужбовець відповів, що краще відбуде покарання. Поряд були ще інші військовослужбовці, які також відмовилися виконувати накази.

Суд визнав обвинувачення доведеним і призначив покарання – шість років позбавлення волі.

Раніше громадянин Ігор М. отримав п'ять років позбавлення волі за те, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини). Однак, обвинуваченого було засуджено за дезертирство. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

Також на Львівщині Яворівський районний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за те, що він три рази самовільно залишав свою військову частину. 

наказ солдат Бахмут суд вирок

