Посилення тиску на журналістів. Національна асоціація адвокатів вимагає від президента підписати скандальний закон

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Посилення тиску на журналістів. Національна асоціація адвокатів вимагає від президента підписати скандальний закон

Адвокати вимагають від Зеленського закону, який посилить тиск на журналістів
 

Національна асоціація адвокатів України оприлюднила звіт, в якому зібрано матеріали з медіа та сайтів громадських організацій, що, на її думку, порушують професійні права адвокатів. Зокрема, йдеться про юристів, які захищали клієнтів, обвинувачених у державній зраді, таких як Віктор Янукович, Ілля Кива та Ростислав Богуслаєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Громадську ініціативу «Голка».

Як зазначається у повідомленні «Голки», на сайті Асоціації зазначено, що підготовка звіту стала спеціальним завданням Комітету захисту прав адвокатів. У ньому зібрано посилання на матеріали, де окремі медіа чи громадські діячі пишуть про адвокатів цих політиків та ототожнюють їх з клієнтами.

Асоціація наголошує, що подібні тенденції, коли адвокатів ототожнюють із підзахисними та використовують у політичних контекстах, серйозно загрожують незалежності професії. Це сприяє створенню атмосфери тиску й залякування, через що громадяни України можуть втратити доступ до належного правового захисту.

У звіті зазначено такі джерела, як «Главком», «Громадське», дописи Вахтанга Кіпіані, який раніше судився з Віктором Медведчуком, а також серію публікацій голови громадської ініціативи «Голка» Ірини Федорів. Її матеріали акцентують увагу на необхідності реформування адвокатури, що, серед іншого, є вимогою Єврокомісії.

Ірина Федорів акцентує увагу на законопроєкті 12320, який активно підтримує Асоціація. Цей документ був поданий народним депутатом Григорієм Мамкою, що представляє ОПЗЖ.

Свою позицію вона підкріплює критикою щодо дій Лідії Ізовітової, яка вже 12 років очолює Асоціацію. За її словами, замість захисту адвокатської діяльності, організація спрямована на утиски прав журналістів та активістів. Вона висловлює сподівання, що президент Володимир Зеленський не підпише цей законопроєкт. Федорів зазначає, що адвокатам ніхто не перешкоджає виконувати свої обов'язки, спрямовані на захист клієнтів у суді. Втім, вона звертає увагу на окремих адвокатів, які вдаються до маніпуляції інформаційним середовищем: виправдовують державних зрадників та поширюють наративи, вигідні Кремлю.

Окрему увагу вона приділяє випадкам, зазначеним у звіті Асоціації. Зокрема, мова йде про адвоката-депутата Київради, який здобув місце у місцевому самоврядуванні від забороненої партії ОПЗЖ. На думку Ірини Федорів, ця інформація має бути доступною виборцям, оскільки вона є суспільно важливою. Так само критично вона оцінює діяльність адвоката Іллі Киви, Олексія Шевчука, який також балотувався до Київради. На її переконання, в цьому контексті вони діють не як адвокати, а як політики.

Також голова громадської ініціативи «Голка» наголошує, що такі адвокати прагнуть або вже інтегрувалися в політичну систему місцевих громад та країни в цілому. У зв’язку з цим вона закликає журналістів виконувати свій професійний обов’язок – інформувати громадян про їхню діяльність. Водночас вона наголошує, що журналісти не можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за виконання цієї роботи.

Федорів підкреслює небезпеку законопроєкту для майбутніх виборів, оскільки він може ускладнити громадянам доступ до критично важливої інформації про політичне минуле кандидатів. На її думку, лобіювання змін до закону, яке здійснює Асоціація, не має на меті захист прав адвокатів. Натомість це є замахом на свободу слова та право виборців знати правдиву інформацію про політичних діячів та кандидатів на виборах.

Станом на 3 вересня президент ще не підписав закон, який викликав значний суспільний резонанс. Асоціація продовжує активно вести кампанію, спрямовану на недопущення його затвердження. У цей же час представники громадських організацій закликали Володимира Зеленського утриматися від підписання документа. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, представник фракції «Голос», в день ухвалення законопроєкту наголосив, що введення адміністративної відповідальності для журналістів буде розцінюватися як наступ на свободу слова.

Варто зазначити, що ініціатива «Голка» разом із коаліцією громадських організацій, серед яких Центр політико-правових реформ, Центр розвитку інновацій, Zmina та Фундація Dejure, запустила проєкт «Перезарядити країну» до шостої річниці діяльності парламенту. Цей інструмент дозволяє відстежувати поіменне голосування народних депутатів за ключові для країни закони. Перелік депутатів, які підтримали скандальний законопроєкт №12320, а також їхні фотографії, доступні за відповідним посиланням.

