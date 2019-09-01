У понеділок Зеленський збере керівництво Ради, Кабміну і правоохоронних органів



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Зустріч новообраного керівництва парламенту, уряду і правоохоронних органів із президентом відбудеться на Банковій

У понеділок, 2 вересня, в Офісі президента України відбудеться зустріч глави держави Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних органів.

Зустріч розпочнеться о 12:00. Про це повідомляє пресслужба президента.

На зустріч також запрошуються представники ЗМІ.

Акредитовані фотографи та телеоператори будуть присутні у залі, для решти представників ЗМІ здійснюватиметься трансляція зустрічі у пресцентрі.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

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