  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У понеділок Зеленський збере керівництво Ради, Кабміну і правоохоронних органів

    • Розсилка
    У понеділок Зеленський збере керівництво Ради, Кабміну і правоохоронних органів

    Зустріч новообраного керівництва парламенту, уряду і правоохоронних органів із президентом відбудеться на Банковій

    У понеділок, 2 вересня, в Офісі президента України відбудеться зустріч глави держави Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних органів.

    Зустріч розпочнеться о 12:00. Про це повідомляє пресслужба президента.

    На зустріч також запрошуються представники ЗМІ.

    Акредитовані фотографи та телеоператори будуть присутні у залі, для решти представників ЗМІ здійснюватиметься трансляція зустрічі у пресцентрі.

    Читайте також

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

    Читайте також
    Читайте також
    Кабмін ЗМІ Верховна Рада Володимир Зеленський Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ