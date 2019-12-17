Мова визначає нашу увагу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В мові не лише наявний високий ступінь інтерактивності між словами та концептами, але вона також впливає на опрацювання інформації в багатьох інших сферах — таких як зір, увага та когнітивний контроль

Твердження, що мова впливає на те, як ви бачите світ, слід сприймати не лише як метафору, а й цілком буквально — аж до механіки руху очей

Психолінгвістика — наука на перетині психології та лінгвістики. Одне з останніх відкриттів у цій галузі полягає в тому, що мова, якою ми говоримо, впливає на те, куди ми дивимось. Наприклад, коли англофони чують слово «свічка» (candle), вони дивляться також на цукерку (candy), адже у двох слів спільний перший склад. Крім того, білінгви звертають увагу не лише на слова, які звучать подібно в одній мові, а й на слова, що мають схожі звуки в обох мовах, якими вони володіють. Коли російсько-англійські білінгви чують слово «маркер» (marker), вони дивляться також на «марку» (stamp), хоча в англійській мові слова «маркер» і «марка» не мають фонетичної спорідненості.

Ще більш вражає те, що носії різних мов дивляться на різні речі навіть тоді, коли вони взагалі не використовують мову. Науковці запропонували учасникам експерименту просте завдання: відшукати предмет, який вони перед тим бачили, серед низки схожих предметів. Виявилося, що їхні очі рухалися по-різному залежно від того, якою мовою вони володіли. Наприклад, англофони, шукаючи годинник (clock), дивилися також на хмару (cloud), натомість іспанофони звертали погляд передусім на подарунок, оскільки слова «годинник» і «подарунок» — reloj і regalo — в іспанській мові звучать подібно.

Однак на цьому знахідки вчених не закінчуються. Виявляється, цей ефект працює не лише всередині однієї мови, а й між різними мовами, якими володіють білінгви. Так, наприклад, коли іспансько-англійські білінгви чують слово «качка» (duck), вони дивляться також на лопату, оскільки слова «качка» і «лопата» — pato і pala — звучать іспанською подібно.

Спосіб, завдяки якому мозок організовує й опрацьовує інформацію, може запустити цілий каскад ефектів через усю нашу когнітивну систему. І ця співактивація не обмежується лише розмовними мовами. Люди, які володіють розмовною та жестовою мовою, як виявилось, також підпадають під вплив таких ефектів. Наприклад, коли білінгви, які знають розмовну англійську та американську жестову мову (ASL), чують слово «папір», вони дивляться також на сир, оскільки слова «папір» та «сир» на ASL мають три спільні компоненти з чотирьох (форма долоні, її положення та орієнтація, але не рух).

Про що свідчать ці результати? Основний висновок полягає в тому, що в мові не лише наявний високий ступінь інтерактивності між словами та концептами, але вона також впливає на опрацювання інформації в багатьох інших сферах — таких як зір, увага та когнітивний контроль. Те, на що ми щодня дивимося, звертаємо увагу і т. д., зумовлене мовою, якою ми розмовляємо, причому цей зв’язок можна безпосередньо виміряти.

Практичні наслідки цього дослідження стосуються споживчої поведінки (те, на що ми дивимося на полицях супермаркетів), військової справи (орієнтація на полі бою), а також мистецтва (що саме привертає наш погляд). Іншими словами, твердження, що мова впливає на те, як ви бачите світ, слід сприймати не лише як метафору, а й цілком буквально — аж до механіки руху очей.

Viorica Marian

The Language You Speak Influences Where Your Attention Goes

Scientific American, 5/12/2019

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc