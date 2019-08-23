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    Водійку, яка у дворі наїхала на жінку з дитиною, затримано

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    <div class="alt"> <p>Свідки події підіймали автомобіль та діставали звідти потерпілих</p> </div> <div class="copy"></div> - Водійку, яка у дворі наїхала на жінку з дитиною, затримано

    Свідки події підіймали автомобіль та діставали звідти потерпілих

    Фото: Dima Yarosh, Facebook

    Порушниці загрожує до восьми років ув'язнення

    Водійку, яка 22 серпня у дворі будинку в Дарницькому районі Києва наїхала заднім ходом на жінку з малолітнім сином, поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, або без такого.

    Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. 

    Нагадаємо,  22 серпня у Дарницькому районі столиці автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували. 

    Як повідомляли ЗМІ, після наїзду жінка з хлопчиком опинилися під авто. Свідки події підіймали автомобіль та діставали звідти потерпілих. 

    Жінку з дитиною госпіталізували.

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