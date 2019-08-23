Водійку, яка у дворі наїхала на жінку з дитиною, затримано



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Свідки події підіймали автомобіль та діставали звідти потерпілих Фото: Dima Yarosh, Facebook

Порушниці загрожує до восьми років ув'язнення

Водійку, яка 22 серпня у дворі будинку в Дарницькому районі Києва наїхала заднім ходом на жінку з малолітнім сином, поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, або без такого.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, 22 серпня у Дарницькому районі столиці автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували.

Як повідомляли ЗМІ, після наїзду жінка з хлопчиком опинилися під авто. Свідки події підіймали автомобіль та діставали звідти потерпілих.

Жінку з дитиною госпіталізували.