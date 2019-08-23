Експартнер Манафорта розповів, як Януковича «відбілювали» перед Заходом



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Колишній соратник Пола Манафорта Рік Гейтс

Гейтс поділився цікавими деталями про звіт 2012 року, який склали американські юристи на замовлення тоді чинного українського уряду

Експартнер Пола Манафорта та ключовий свідок Рік Гейтс дав свідчення у справі лобіювання українського експрезидента-втікача Віктора Януковича у США.

Як повідомляє «Голос Америки», Гейтс поділився цікавими деталями про звіт 2012 року, який склали американські юристи на замовлення тоді чинного українського уряду.

За його словами, метою цього звіту було приховане лобіювання та «відбілення» репутації Януковича на Заході, у США та у Європі, у 2012 році. Оскільки тоді основною перешкодою євроінтеграції України був процес над Юлією Тимошенко – саме цей звіт мав показати, що той процес був справедливий.

Гейтс зазначив, що заплатив за цей звіт відомий український олігарх Віктор Пінчук, віддавши за нього понад 4,5 мільйона доларів.

Окрім підготовки звіту для ЗМІ, американські юристи також проводили зустрічі з «ключовими європейськими фігурами», зокрема з Олександром Кваснєвським та Петом Коксом, які тоді очолювали місію Європарламенту в Києві.

Ключовим завданням було переконати їх у тому, що процес над Тимошенко – не переслідування.

Як відомо, Рік Гейтс засвідчив у суді, що допомагав Манафорту підробляти фінансові документи для податкової служби США, у яких не вказувалися мільйонні надходження з-за кордону.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит українського олігарха Віктора Пінчука в якості свідка в кримінальному провадженні щодо чорної бухгалтерії Партії регіонів.

Раніше народний депутат України Сергій Лещенко розповів, звідки взялися документи з підписами Віктора Януковича, а також контракт, за яким Пол Манафорт отримав гроші від Януковича – 750 тисяч доларів у 2009 році.