Нова космічна економіка: можливості та перспективи

Державні агенції дедалі більше покладаються на комерційні компанії

З моменту запуску в 1957 році «Супутника-1» освоєння космосу переважно зумовлювалось гонкою озброєнь між СРСР і США. Прагнення геополітичного домінування за допомогою контролю над космосом було наступною логічною ідеєю, оскільки технічний прогрес і, зокрема, ракетобудування створили балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю.

Космічні перегони за військову перевагу стали символом Холодної війни

Перші штучні супутники, Юрій Гагарін, висадка людини на Місяць, ініціатива Рональда Рейгана «Зоряні війни» – серед найяскравіших прикладів цього протистояння. Очевидно, що такі проєкти фінансувалися виключно із державних бюджетів, аж ніяк не були комерційно прибутковими та не задумувалися як продукт для загального користування.

Але після розпаду Радянського Союзу все кардинально змінилося. Поряд із політичними зрушеннями ми стали свідками різкого повороту в космічному порядку денному – на базі старих розробок у галузі оборони виникли наукові та комерційні проєкти, орієнтовані на мирний курс. Через кілька десятиліть економіка нового космосу, заснована на зусиллях недержавних компаній та приватного капіталу, почала процвітати. І якщо ми говоримо про комерційну економіку, це означає, що вона має приносити прибуток. Тому погляньмо на основи, на яких стоїть нова космічна економіка, на ті можливості, що вона відкриває, та спробуємо передбачити майбутнє, яке вона принесе. Однак спершу перейдемо до самої концепції.

Що таке нова космічна економіка?

Нова космічна економіка – глобальна тенденція, заснована на низці технологічних інновацій та певній бізнес-моделі. За даними Morgan Stanley, вже зараз цю галузь можна оцінити у $350 млрд, а до 2040 року вона може досягти $1 трлн. Це відкриває нові можливості для автомобілебудування, туризму, енергетики, телекомунікацій, транспорту та інших важливих галузей – підняти їхню рентабельність чи покращити структуру роботи на Землі або в космосі.

Структура нової космічної економіки

Подібно до того, як у 90-ті роки різко зросли інвестиції в розробку програмного забезпечення, у нової космічної економіки є амбіції стати наступним трендом у світовій економіці. Вартість космічних операцій постійно знижується, в нову структуру залучається все більше стартапів, а бум на ринку космічних технологій прибирає останні бар’єри, що стримують надходження інвестицій.Основним джерелом доходу, що генерує галузь, є модель економіки «космос – Земля». Згідно зі звітом Bryce Tech, 2019 року близько 75% обороту світової космічної економіки генерували супутниковий зв’язок, інтернет, супутникове спостереження Землі та навігація.

Близько 75% обороту світової космічної економіки генерували супутниковий зв’язок

Загалом економіка New Space складається з безлічі невеликих галузей, кожна із яких має свої способи монетизації послуг:

Виробництво та запуск супутників

Супутниковий інтернет

Космічні дослідження та освоєння космосу

Місячні програми

Супутникове спостереження Землі

Космічний туризм

Виробництво космічних апаратів

Доставка вантажів

Видобуток корисних ресурсів

Видобуток корисних ресурсів Боротьба з космічним сміттям

Як приватні космічні компанії заробляють гроші?

Доставка вантажів на навколоземну орбіту і за її межі зараз потрібна як ніколи. Приватні компанії, що спеціалізуються створенні ракет, можуть отримати значну частку пирога New Space. Наприклад, на початку 2021 року NASA підписало контракт на $93,3 млн із Firefly Aerospace на доставку комплекту наукового обладнання на Місяць у 2023 році як ключову частину програми Artemis. Ракета Firefly Alpha наразі на стадії льотних випробувань, але вже очевидно, що вона матиме одне з найкращих співвідношень корисного навантаження/ціни на ринку малих ракет.

Virgin Galactic розробила космічний корабель, здатний доправити шістьох туристів до краю космосу. За кілька хвилин у невагомості клієнти готові платити близько $250 000 за місце, а черга на атракціон лише зростає. Virgin Galactic також першою зареєструвалася на Нью-Йоркській фондовій біржі у якості космічної туристичної компанії – це сталося в жовтні 2019 року.

Два основних конкуренти у сфері туризму, SpaceX та Blue Origin, теж працюють над аналогічними проєктами. Компанія Blue Origin розробила і вже кілька разів запустила апарат New Shepard для доставки туристів на навколоземну орбіту за ціною близько $200 000 за квиток. А космічні апарати Starship від SpaceX, крім амбітної мети польоту на Марс, покликані забезпечити можливість високошвидкісних подорожей у різні куточки нашої планети через низьку навколоземну орбіту.

Водночас державні агенції дедалі більше покладаються на комерційні компанії. Один із найважливіших напрямків роботи NASA вже перейшов у приватні руки – намагаючись покласти край залежності від російських кораблів «Союз», відомство запустило програму Commercial Crew, у межах якої виділило $2,6 млрд SpaceX і $4,2 млрд Boeing на розробку пілотованого космічного корабля. Продукти обох компаній успішно пройшли випробування, а Crew Dragon від SpaceX вже встиг двічі доправити астронавтів на МКС і назад.Супутникова промисловість – ще один величезний комерційний ринок. Послуги в цьому секторі варіюються від виробництва самих супутників до забезпечення зв’язку. Багато учасників New Space прагнуть отримати домінуюче становище у сфері телекомунікацій за допомогою запуску величезних угруповань невеликих супутників – сотень або й тисяч – задля забезпечення доступу до інтернету. SpaceX, OneWeb, Amazon та Telesat працюють над створенням і запуском таких «суперсузір’їв», що мають забезпечити стабільне підключення до інтернету за доступною ціною в районах із низьким рівнем покриття.

Найбільш перспективні напрямки New Space

Зміна клімату. Космічні технології можуть допомогти із вирішенням екологічних та кліматичних проблем. Зображення з супутників – відмінне джерело даних, необхідних для оцінки впливу людської діяльності на навколишнє середовище, прогнозування змін та прийняття контрзаходів. Супутникові технології є ключовими для моніторингу викидів парникових газів, планування інфраструктури відновлюваних джерел енергії, контролю за станом лісового господарства, управління стихійними лихами та багатьох інших сфер. І приватні компанії можуть заповнити існуючу прогалину в даних, оскільки попит на них лише зростатиме.

Космічне сміття. Зменшення кількості космічного сміття на орбіті матиме колосальне значення для безпеки орбітальних операцій. Старі деталі космічних кораблів, уламки, непрацюючі супутники, які залишаються на орбіті – все це надзвичайно небезпечно, адже це сміття не «висить», а фактично летить навколо планети зі швидкістю в десятки тисяч кілометрів на годину. Статистичні моделі Європейського космічного агентства свідчать про 9600 тонн космічного сміття, куди входять 36 500 об’єктів розміром понад 10 см і 330 млн об’єктів – від 1 мм до 1 см. Потрібно розуміти, що навіть найменші частки можуть завдати великої шкоди супутникам та кораблям у разі зіткнення, враховуючи їхню швидкість. Кількість запусків та активних супутників збільшуватиметься з кожним роком, як і кількість сміття. І приватні компанії мають чудову можливість отримати вигоду з моніторингу або утилізації орбітальних відходів.

Попит на супутникові комунікації зростав з кінця 70-х років, коли було створено перші мережі супутникового телебачення. Проте саме телебачення вже не є основним драйвером розвитку телекомунікацій. Навігаційні системи для точного геопросторового позиціонування та провайдери послуг широкосмугового доступу до інтернету наразі – саме на піку розвитку. Інвестування у додаткові супутникові угруповання може надати компаніям можливість домінування на своїх ринках. Яскравий приклад – Starlink. Встановлення дешевого та доступного підключення до інтернету є, серед іншого, однією з основних інвестиційних цілей SpaceX. Компанія планує витратити на проєкт понад $10 млрд впродовж 10 років.

Розвиток космічної інфраструктури. Це ще один потенційно прибутковий напрямок для інвестицій у космос. Космічна інфраструктура, дослідні лабораторії, проживання, заводи, засновані на технології 3D-друку, можуть і повинні використовуватися для подальшого освоєння космосу. Axiom Space лідирує у цій галузі завдяки унікальному контракту з NASA щодо створення житлових модулів для Міжнародної космічної станції. Maxar Technologies отримала $142 млн на розробку будівельних інструментів для орбітального розгортання. Ці та інші приклади показують вектори підтримки приватної космічної інфраструктури урядовими організаціями.

Погляд у майбутнє

Потрібен час, щоб усі вищезгадані розробки та концепції запрацювали на повну силу. Фактично йдеться про десятиліття. Розвиток космічної економіки багато в чому залежить від технічного прогресу, який важко передбачити. Утім, вже зараз є достатньо можливостей для економічного та промислового прогресу, а державне фінансування у багатьох галузях лише стимулює розвиток нової космічної економіки. Тому можна сміливо стверджувати, що для Землі ця галузь матиме як стратегічне, так і важливе економічне значення.

Джерело: maxpolyakov.com