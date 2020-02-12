Онищенко у німецькій в'язниці: з України прийшла підмога



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з найвідоміших звинувачених у корупції українців вже кілька місяців у німецькій в’язниці

В Олександра Онищенка тісні зв'язки з Німеччиною. Тут бізнесмен і ексдепутат багато років вкладав значну частину грошей, зароблених в Україні на видобутку і торгівлі газом. За 19 мільйонів євро у затишному містечку Герцлаке на півночі країни колишній депутат Верховної Ради декілька років тому купив маєток Айнгаус - один з найсучасніших кінних центрів Європи. Стайні у Герцлаке Онищенко поповнював найдорожчими на континенті скакунами навіть після того, як втік з України з огляду на загрозу арешту через звинувачення у багатомільйонних оборудках з газом.

Сюрприз для втікача

Уже два з половиною місяці українець перебуває у німецькій тюрмі. За іронією долі, Олександр Онищенко опинився за ґратами, купуючи чергового коня для своєї стайні. Як повідомили DW у поліцейській президії міста Ольденбург, наприкінці листопада українець написав заяву в поліцію міста Ахім - його, мовляв, обдурили при продажі коня: продавець зник із задатком. Видання Bild раніше називало суму у сто тисяч євро.

Коли Онищенко 29 листопада 2019 року прийшов на виклик давати свідчення у поліцейський відділок, на нього чекав сюрприз: правоохоронці заарештували українського втікача, прізвище якого виявили в базі розшукуваних осіб. Як з’ясувалося згодом, влітку минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура України звернулася до німецьких колег із запитом на екстрадицію Олександра Онищенка. У травні має розпочатися суд, ексдепутату загрожує від семи до 12 років ув’язнення. Онищенко відкидає всі звинувачення, які висувають йому в Україні.

Незадовго до арешту втікач заявляв, що планує повернутися в Україну і доводити свою невинуватість у суді. Онищенко навіть постив у соцмережах квиток на літак до Києва. Утім, після арешту все змінилося. Колишній депутат щосили опирається екстрадиції і замість суду на батьківщині готовий радше затриматись у німецькій в'язниці. Ще в січні суд міг би вирішити, чи видавати його Україні. Утім, на прохання Олександра Онищенка йому дали більше часу на підготовку свого захисту. Лише на початку лютого суду були передані аргументи, чому ж український втікач не хоче повертатися на батьківщину. Серед них - заяви нинішніх і колишніх депутатів Верховної Ради на підтримку втікача.

Заява на притулок і свідчення з України

Як заявив у розмові з DW адвокат українця Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio), його підзахисний не може повертатися в Україну, «бо там існує небезпека для його життя і здоров’я». Міноджіо вказує на «катастрофічні умови» утримання у слідчих ізоляторах в Україні, що, за його словами, підтверджується міжнародними звітами. Крім того, захист вказує на те, що головний політичний опонент Онищенка - Петро Порошенко - «навіть після втрати влади залишається дуже впливовим». А це, вважає адвокат Онищенка, небезпечно для його підзахисного як для «ключового свідка проти Порошенка». З огляду на це, українець не лише оскаржив екстрадицію, але й звернувся до компетентних органів Німеччини з проханням про надання політичного притулку, повідомив Міноджіо.

На підтвердження слів Олександра Онищенка про небезпечність для нього повернення в Україну захист втікача подав заяви від імені сімох українців, повідомив DW Інґо Міноджіо. Серед них - двоє депутатів Верховної Ради: Костянтин Бондарєв з «Батьківщини» і Нестор Шуфрич з «Опозиційної платформи - За життя». Шуфрич - багаторічний друг Онищенка, був регулярним гостем світських вечірок газового бізнесмена до його втечі з України. Натомість про особисті мотиви Бондарєва нічого не відомо.

І знову «Батьківщина»

З політичної точки зору участь Бондарєва у захисті Онищенка може бути черговим свідченням тісних зв'язків газового бізнесмена з «Батьківщиною». Сам Онищенко називає себе спонсором цієї партії. Відповідні свідчення містять документи, які є у розпорядженні DW. У грудні 2016 року у письмових свідченнях німецьким органам юстиції Онищенко заявив, що фінансував «Батьківщину», чим викликав невдоволення президента Петра Порошенка. Посилаючись на політичні переслідування в Україні, втікач тоді заблокував у Німеччині ордер на свій арешт.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, своєю чергою, спростовувала отримання грошей від втікача. Тим не менше, саме Онищенка і Бондарєва, який за нього тепер заступається, українські журналісти-розслідувачі раніше називали ключовими спонсорами партії Тимошенко.

Тісно пов'язані з «Батьківщиною» політики не вперше заступаються за Онищенка, відколи він втік з України. 2016 року, коли втікач домагався скасування у Німеччині ордера на арешт, з листом на підтримку Онищенка до німецьких правоохоронних органів звертався колишній міністр екології Ігор Шевченко. Цей політик був призначений 2014 року в уряд Арсенія Яценюка саме за квотою «Батьківщини». Шевченко, який на посаді відповідав, зокрема, за видачу ліцензій на видобуток газу, подав у відставку у липні 2015 року після того, як стало відомо, що він літав чартерним рейсом, оплаченим Олександром Онищенком.

Цікаво, що, як повідомив адвокат Міноджіо, із заявою до суду на підтримку слів Олександра Онищенка про неприпустимість його екстрадиції в Україну звернулася також ексдепутатка, перший номер виборчого списку «Батьківщини» 2014 року Надія Савченко.

Соратник Коломойського і знайома журналістка

У політичній групі підтримки Олександра Онищенка опинився також депутат Верховної Ради минулого скликання Віталій Купрій. Купрій - близький соратник олігарха Ігоря Коломойського. До 2018 року він обіймав високу посаду у фінансованій олігархом партії «Укроп», будучи його заступником як голови комісії партійного контролю. Онищенко і Коломойський, вочевидь, пов’язані дружніми і діловими стосунками. За період втечі ексдепутата вони неодноразово зустрічались у Швейцарії, де проживав олігарх.

Онищенко демонстративно викладав фото цих неформальних зустрічей у соцмережах. Щонайменше на одній з цих зустрічей була присутня заступниця головної редакторки інформаційного порталу «Страна.ua» Світлана Крюкова. Вона, як дізналася DW від адвоката Міноджіо, також надала німецькому суду свідчення на підтримку Олександра Онищенка.

Росія як «план Б»

Якщо ж всі зусилля соратників Онищенка виявляться марними і Німеччина відмовить йому у політичному притулку, залишитися у цій країні втікач не зможе. Річ у тім, що 2018 року українець марно намагався отримати дозвіл на проживання у Німеччині. Для цього він навіть знайшов роботу у цій країні - став директором власної німецької фірми. Однак німецьке міністерство закордонних справ перекреслило ці плани і відмовило Онищенку у візі, яка давала би право на роботу. На той випадок, якщо німецький суд буде готовий визнати екстрадицію в Україну неприпустимою, захист українського бізнесмена розглядає варіант виїзду втікача до Росії. «В Олександра Онищенка є російський паспорт. А виду на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - до Росії», - зазначив у розмові з DW адвокат Інґо Міноджіо.

Як довго триватиме епопея з екстрадицією Олександра Онищенка ані суд, ані адвокат прогнозувати не беруться. Наразі розгляд питання відкладається через те, що захист українця заявив відвід трьом суддям, заявивши про їх упередженість. У чому вона полягає, адвокат пояснювати не став.

Джерело: Deutsche Welle