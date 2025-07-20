Партнери Рабіновича та Коломойського отримають український літій без конкурсу?

Політолог стверджує, що Медведчук і Рабінович можуть користуватись послугами впливового 81-річного лобіста з найближчого оточення Дональда Трампа

Акціонерів телеканалу «1+1» давно пора вносити до шкільних підручників – як живий символ кулуарних ігор, маніпуляцій та угод на крові. Про це пише експерт Мар'ян Ощановський на сайті Цензор.Нет. На його думку, суперечливе втручання цих осіб в долю України – вкрай скандальне. Сьогодні вони отримують український літій, відкрито святкуючи «перемогу» в піар-статтях міжнародних медіа – у конкурсі, дату якого Кабмін ще навіть не визначив.

Ощановський стверджує, що Медведчук і Рабінович, колишні акціонери телеканалу «1+1», можуть користуватись послугами надзвичайно впливового 81-річного «лобіста» з найближчого оточення Дональда Трампа, який, до речі, також був співвласником «1+1» – саме за це він став фігурантом розслідування федеральних прокурорів США у справі про підкуп українських чиновників!

Йдеться про легендарного діяча світового єврейського руху Рональда Лаудера та його не підтверджене документами партнерство з зареєстрованою в Дубліні, південноафриканською корпорацією TechMet, яка в українських медіа дивом перетворилася на американську.

У контексті українського літію медіа згадують роль 81-річного Рональда Лаудера як одного з «ключових інвесторів» та політичного гравця у стратегічному плані видобутку.

https://www.mining.com/us-backed-techmet-eyes-ukraine-lithium-asset/?utm_source=chatgpt.com

Це вкрай розмита формулювання, яке простіше тлумачити як «друг Трампа, який пообіцяв принести південноафриканцям український літій». Жодних офіційних даних про реальні інвестиції Лаудера в український літій чи TechMet немає – лише піар-заяви зареєстрованої в Дубліні південноафриканської корпорації TechMet. Перевірку цієї інформації залишимо американським правоохоронцям – тим більше, що наявне можливе порушення Закону про розкриття лобістської діяльності (Lobbying Disclosure Act, 2 U.S.C. § 1601 et seq.), якщо участь Лаудера та його вплив на державні рішення США не були належним чином задекларовані.

Піар-кампанія, розгорнута компанією TechMet та її південноафриканським керівником Браяном Менеллом, спрямована на створення ілюзії, що TechMet є ледь не підрозділом Держдепу США, який реалізує ресурсну політику Сполучених Штатів по всьому світу. Насправді весь зв’язок зареєстрованої в Дубліні південноафриканської TechMet зі США зводиться до того, що в окремих проєктах у ролі пасивного інвестора присутня Американська корпорація міжнародного фінансування розвитку (DFC) з вкладенням у 105 мільйонів доларів – дійсно пов’язана з державними структурами США, але жодним чином не бере участі в діяльності TechMet.

Оголошений у розшук за обвинуваченням у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович, який тривалий час разом із Рональдом Лаудером володів телеканалом «1+1», також фігурує в матеріалах розслідування прокуратури та Міністерства юстиції США у справі про дачу хабаря українським посадовцям. Йдеться про виплати на суму близько 1,2 мільйона доларів США через офшорні схеми та треті особи, аби отримати ліцензію на мовлення для телеканалу «1+1».

https://fpa.org/the-eu-is-fostering-progress-in-tackling-corruption-2/

Нині колаборант Вадим Рабінович відкрито й з неприхованим цинізмом офіційно представляє Україну в Європейському єврейському парламенті, де вважається ключовою фігурою. На відкритті парламенту був присутній Рональд Лаудер, а профінансував його Ігор Коломойський, ще один співвласник «1+1».

Раніше українські медіа повідомляли, що від імені Лаудера та TechMet в Україні діє не хто інший, як Володимир Ігнащенко – одіозний колишній заступник міністра економіки часів Януковича, той самий, хто свого часу вбудував компанію-прокладку, пов’язану з сином Януковича, у угоду про розподіл продукції між Shell і Україною. У підсумку Shell втратила 100 мільйонів доларів і з втратами пішла з України.

https://unn.ua/ru/news/mineralnoe-soglashenie-ssha-ukraina-mozhet-bit-sorvano-legendarnim-ukrainskim-moshennikom-posternak

Ігнащенко знову «представляє інтереси» – і знову працює за старими схемами. Як повідомляють ЗМІ, він уже встиг підробити свій офіційний статус, нібито виданий Міністерством економіки України.

Ретельної перевірки потребують факти участі в цьому міжнародному «літієвому» шахрайстві Бориса Ложкіна, який мешкає в Монако та є ще одним офіційним представником Лаудера. За наявною інформацією, низка осіб, пов’язаних із діяльністю південноафриканської TechMet, за участі Рабіновича та Ложкіна, втягнули Лаудера в масштабну шахрайську схему, метою якої є отримання ліцензії на видобуток літію в Україні – на родовищі «Добре» у Кіровоградській області. А з огляду на те, що Рабінович і Медведчук чудово почуваються в державі-агресорі Росії, цьому консорціуму нібито вже пообіцяли ліцензію на родовище Шевченківське, розташоване на тимчасово окупованій території.

Уся ця ситуація не несе нічого доброго для українського літієвого сектору та може зірвати угоду між Україною та США щодо мінеральних ресурсів. Станом на сьогодні родовище «Добре» – це порожнє поле: для початку видобутку необхідно вкласти в рази більше, ніж Американська корпорація міжнародного фінансування розвитку (DFC) інвестувала у TechMet за весь час – йдеться про сотні мільйонів доларів, і все це – в умовах повномасштабної війни.

Найреалістичніший прогноз видобутку першої тонни літію на цьому родовищі – щонайменше через сім років. На той момент шанованому Рональду Лаудеру буде вже 88 років. Вихід проєкту на самоокупність і перший прибуток – не раніше ніж через 15 років.

Отже, мій суб’єктивний висновок такий: маємо справу з черговою шахрайською схемою, мета якої – отримати ліцензію, залучити гроші з ринку, а потім «кинути» інвесторів, пославшись на форс-мажор, спричинений війною. Усе – в найкращих традиціях часів Януковича.

Новому Кабінету Міністрів України варто діяти з максимальною обережністю – аби під приводом запуску видобутку українського літію випадково не профінансувати повернення «Партії регіонів 2.0». Це цілком можливо, якщо викладені тут факти не буде ретельно проаналізовано.

Джерело: Цензор.нет