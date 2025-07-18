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Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів
Міністерство державної безпеки Китаю стверджує, що іноземні розвідки намагалася навчити китайців вивозити рідкоземельні матеріали з країни
фото: Міністерство державної безпеки Китаю

Китай є одним з лідерів за запасами та експортом рідкісноземельних металів

Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні розвідувальні служби у викраденні рідкісноземельних матеріалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Пекін стверджує, що іноземні структури причетні до організації незаконного обігу цих матеріалів, які вважаються стратегічним активом і використовує як засіб тиску в тарифних переговорах із Вашингтоном.

«Останніми роками іноземні шпигунські та розвідувальні агентства та їхні агенти намагалися вступити в змову з протиправними особами всередині країни й підбурити їх до викрадення матеріалів, пов’язаних із рідкісноземельними елементами, за допомогою поштових відправлень. Це створює серйозну загрозу нашій національній безпеці», – йдеться в заяві китайського відомства.

Міністерство державної безпеки також заявило, що зірвало спробу однієї неназваної країни незаконно придбати рідкісноземельні матеріали для накопичення запасів. Згідно з повідомленням, у цій схемі підрядник неправильно маркував посилки як «такі, що не виготовлені в Китаї», і надавав хибну інформацію про склад продукції.

Крім того, за даними міністерства, зловмисники вдавалися до інших методів контрабанди, зокрема приховували рідкісноземельні порошки у складі сировини для керамічної плитки або маскували їх у пляшках з водою, позначених як «деталі до обладнання». 

Агентство зазначає, що Китай використав своє домінування у виробництві рідкісноземельних металів та магнітів у торговельній війні зі США. Американські компанії залежать від цієї китайської сировини для виробництва широкого спектра продукції, включно з електромобілями.

Компанія Ford Motor Co. була змушена скоротити виробництво на одному зі своїх заводів після того, як Пекін посилив експортний контроль. Ці обмеження також поглибили напруження з Європейським Союзом, який так само залежить від імпорту з Китаю. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп послабив свій конфронтаційний тон у відносинах з Китаєм, аби провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та укласти торговельну угоду.

До слова,  Китай заявив, що виступає проти «незаконних односторонніх санкцій» з боку США. Нові мита пригрозив ввести американський президент Дональд Трамп, якщо Росія не погодиться зупинити війну в Україні.

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Теги: Китай корисні копалини

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