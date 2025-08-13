Щоб не загнати економіку в глухий кут, уряд має домовитись про відтермінування СВАМ – ЗМІ

Український уряд повинен надіслати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM – ЗМІ

Спочатку екомито CBAM було лише внутрішньою ініціативою ЄС, але згодом його вплив поширився на інші країни через впровадження додаткових мит на товари з країн з нижчими екологічними стандартами. Запровадження цього мита становить серйозну загрозу для України, тож уряд має надіслати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM через війну, пише ЕкоПолітика.

«Наразі бар’єрами для декарбонізації в Україні є обмежені ресурси, бо левову частину коштів країна спрямовує на оборону. Також держава зіштовхується зі зростанням логістичних та енергетичних витрат, і втратила економічну привабливість для зовнішніх інвесторів. Ці фактори напряму впливають на уповільнення темпів впровадження екостандартів», – зауважує видання.

«Зупинка експорту товарів, які підлягають нормам CBAM, призведе до зменшення інвестицій в українські підприємства, також потрібно буде шукати нові ринки збуту товарів. Втім, не варто забувати, що зупинення українського експорту також вдарить і по бізнес-середовищу ЄС. Тому Європейська бізнес-асоціація наголошує на створенні власного CBAM та можливості відтермінування його впровадження. Український уряд повинен надіслати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM в умовах критичного стану – війни. Це дозволить не загнати економіку у глухий кут та дати підприємствам змогу адаптуватися, зберегти конкурентоспроможність», – резюмувало видання.

Як відомо, до повноцінного запуску європейського мита CBAM залишилося трохи менше року. І якщо Україна не отримає відстрочку, то вже в найближчі пару років, за оцінками Федерації роботодавців, втратить $4,7 млрд експорту і $2,7 млрд інвестицій. Також, за оцінками аналітичних центрів, можемо втратити до 2030 року 6,4% від ВВП, і понад 116 тис. робочих місць.

Українська влада вже почала переговори щодо відстрочки для України цього мита, але результатів поки немає. Бізнес та експерти закликають уряд прискорити переговори – адже наша країна точно має право на відстрочку за законодавством ЄС.