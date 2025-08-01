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Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій
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фото із відкритих джерел

Інформація про програми фінансової підтримки у Польщі є у Базі послуг розвитку (Baza Usług Rozwojowych)

У Польщі можна здобути нову спеціальність або підвищити кваліфікацію за гроші держави. Так можна стати кондитером, сантехніком, фітнес-тренером і навіть увійти до IT. Деякі програми фінансування доступні лише для бізнесу – для навчання співробітників. Інші – і приватним особам, зокрема іноземцям, які постійно мешкають у Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на Most.

Де шукати ці програми

Зазвичай, фінансування можна отримати на професійні курси або післядипломне навчання. Кошти на навчання виділяються в рамках програм, які підтримує Євросоюз. Інформація про програми фінансової підтримки представлена у Базі послуг розвитку  (Baza Usług Rozwojowych).

Усі програми там поділяються на національні та регіональні.

Національні програми орієнтовані на працівників та роботодавців. Вони реалізуються по всій країні та керуються Польською агенцією розвитку підприємництва (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Такі програми призначені для підтримки бізнесів, які допомагають їм адаптуватися до змін на ринку праці.

Регіональні програми доступні як підприємцям, так і приватним особам, які хочуть підвищити кваліфікацію чи освоїти нову професію. Однак, оскільки цими програмами керують на рівні воєводств, у кожному регіоні діють свої правила.

Хто може брати участь у програмах

У регіональних програмах перевагу зазвичай надають більш уразливим групам ринку праці. Це кандидати:

  • у віці 18-29 років;
  • у віці 55 років та старше;
  • довгостроково безробітні (зареєстровані в районному бюро праці загалом понад 12 місяців за останні два роки, за винятком періодів стажування та професійної підготовки дорослих);
  • з низькою кваліфікацією (не вище за середню освіту);
  • з інвалідністю;
  • ті, хто доглядає людей з інвалідністю або потребує підтримки у повсякденному житті.

У загальнонаціональних програмах підприємці можуть брати участь, якщо їхній бізнес:

  • офіційно зареєстровано у Польщі;
  • не потрапив під санкції ЄС/Польща (наприклад, за підтримку Росії у війні з Україною);
  • має право на допомогу de minimis – це державна фінансова підтримка, яку можна отримати за спрощеною схемою, якщо сума допомоги не перевищує 200 тис. євро на три роки;
  • не призупинено, зареєстровано не менше 12 місяців тому;
  • автодіагностика на сайті parp.gov.pl показує, що бізнес має тимчасові труднощі (попереджувальний рівень).

Які професії можна отримати за регіональними програмами

Перелік курсів, доступних для співфінансування, міститься в Базі послуг, що розвиваються, в розділі «Категорії послуг». Там пропонується понад 11 напрямків – від бізнесу до медицини. Є як онлайн-, так і офлайн-пропозиції.

З нуля можна освоїти професії бухгалтера, стиліста з вій і брів, майстра з пірсингу або перманентного макіяжу, програміста, дієтолога, фітнес-тренера, бариста, кондитера, флориста, бармена, сомельє, офіціанта, сантехніка та багато інших.

Можна отримати співфінансування вивчення іноземних мов різних рівнів – як і групах, і індивідуально.

Окрім того, можна отримати відшкодування частини коштів на курси водіння. У вартість деяких із них включено також теоретичний та практичний держіспити. А досвідчені водії можуть здобути професію інструктора з водіння або екзаменатора.

Також дорослим доступні різні курси підвищення кваліфікації. Наприклад, ветеринари можуть підвищити кваліфікацію на курсах з УЗД черевної порожнини тварин, клінічного огляду та комунікації з власниками вихованців або пройти післядипломне навчання з поведінки тварин.

Розмір фінансової допомоги та умови отримання

Обсяг фінансування за цими програмами може різнитися.

Наприклад, у Варшаві за загальнонаціональною програмою «Підтримка компаній у період тимчасових труднощів» самозайняті можуть отримати до 19 298 злотих, малі підприємства – до 77 192 злотих, середні – до 154 384 злотих.

Регіональні програми майже завжди вимагають від заявника власного фінансового внеску. Держава лише співфінансує навчання. Наприклад, у Мазовецькому воєводстві підприємці мають зробити від 15% до 50%.

Для фізосіб, які бажають підвищити кваліфікацію або пройти навчання, розмір власного вкладу становить від 5 до 40%.

Як правило, високий відсоток фінансування отримують ті, хто після курсу набуває офіційно визнаної кваліфікації, яка згодом вноситься до відповідного реєстру.

Отримати 100% фінансування можна лише у виняткових випадках – наприклад, якщо учасник перебуває у вкрай тяжкій життєвій ситуації або належить до групи з особливими потребами.

У цьому важливо враховувати ліміти. Кожна програма визначає максимальну суму, яку може отримати один учасник. Це означає, що якщо курс коштує 10 тис. злотих, а максимальне фінансування за програмою – 7,5 тис. злотих, що залишилися 2,5 тис. злотих доведеться сплатити самостійно, незалежно від встановленого відсотка власного внеску.

Як отримати фінансування

Залежно від регіону, процедура подання заявки та отримання співфінансування може відрізнятися. Наприклад, 29 липня у Підляському воєводстві вона виглядала так:

  • Заповнити реєстраційну форму із зазначенням необхідних даних для процедури відбору: ім'я та прізвище, номер PESEL (якщо він є), рівень освіти, статус на ринку праці та інші.
  • За необхідності проконсультуватися з кар'єрним консультантом.
  • Вибрати відповідний курс, на який хочете витратити ваучер.
  • Дочекатися результатів відбору – інформація надійде на електронну пошту протягом 14 днів. Після цього подати офіційну заявку на отримання ваучера.
  • Підписати тристоронній договір та розпочати навчання на обраному курсі.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі офіційно рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. МЗС закликало поляків покинути російську територію. 

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Теги: Польща правила фітнес навчання фінансування держава бізнес гроші санкції професії

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