Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли – ExPro Consulting

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли – ExPro Consulting
Підсумки першого тижня серпня не показали суттєвого стрибка цін у години вечірнього піка
фото: depositphotos.com

Зміна прайс-кепів не спричинила зростання цін у вечірні години – аналіткиня

Зміна граничних цін на електроенергію, що діє з 1 серпня, не спричинила різкого зростання цін на ринку. Про це заявила Дар’я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting.

«Імпорт електроенергії в липні також зріс, на 24,7%, у порівнянні з попереднім місяцем, – до 257,7 тис. МВт-год. Найбільше імпортується – у години «вечірнього піка», – сказала експертка.

Саме для покриття зростаючого попиту на імпорт у вечірні години, за її словами, НКРЕКП підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку.

Водночас, підсумки першого тижня серпня не показали суттєвого стрибка цін у години вечірнього піка.

«Лише це рішення не здатне на 100% забезпечити імпорт», – зазначає Орлова.

За її словами, нові цінові обмеження – це безумовно крок у бік безперешкодного залучення імпорту, особливо в опалювальний сезон. Але важливо враховувати й інші чинники.

«По-перше, і надалі існують обмеження на інші години, на які можливо буде необхідно залучати імпорт. По-друге, поки не працюють місячні аукціони на перетин, їх запуск очікується в грудні цього року», – нагадала Орлова.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діють оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії, зокрема для періоду вечірнього піку (17:00–23:00), де максимальна ціна на РДН і ВДР може сягати 15 000 грн/МВт-год, а на балансуючому ринку – 16 000,00 грн/МВт·год.

Теги: енергетика НКРЕКП імпорт опалювальний сезон електроенергія

