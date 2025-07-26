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Боргова криза в енергетиці руйнує довіру інвесторів – голова Офісу антикризових дій

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Боргова криза в енергетиці руйнує довіру інвесторів – голова Офісу антикризових дій
Однією з найгостріших проблем є стан балансуючого ринку, де борги станом на літо 2025 року перевищили 35 млрд грн
фото: depositphotos.com

Системна фінансова криза на енергоринку серйозно загрожує інвестиціям – Бутенко

Борги на ринку електроенергії України становлять реальну загрозу для інвестиційної привабливості галузі. Про це заявив український бізнесмен, голова Офісу антикризових дій Олексій Бутенко. 

На його думку, попри стійкість енергосистеми в умовах війни, головною загрозою сьогодні є не технічні, а фінансові ризики.

«Український енергетичний сектор переживає не лише удар від війни, а й внутрішню фінансову кризу, яка загрожує зруйнувати залишки довіри інвесторів. Попри стійкість системи в умовах постійних атак, найбільший ризик сьогодні – не технічний, а фінансовий», – наголосив Бутенко.

За його словами, однією з найгостріших проблем є стан балансуючого ринку, де борги станом на літо 2025 року перевищили 35 млрд грн. Зокрема, лише один державний постачальник заборгував НЕК «Укренерго» близько 15 млрд грн, і ця сума зростає на 200 млн щомісяця.

«Замість того щоб бути інструментом стабільності, балансуючий ринок перетворився на точку входу для системної заборгованості», – зазначив він.

Загалом, за словами експерта, загальна сума боргів на всіх сегментах ринку перевищує 60 млрд грн. Бутенко переконаний, що проблема не в окремих гравцях, а в хибній моделі, яка породжує замкнене коло боргів.

«Проблема не в окремих гравцях, а в самій моделі, де кожен винен кожному, а гроші не циркулюють, а накопичуються у вигляді заборгованості», – підкреслив він.

«Це вже не просто технічна затримка – це хронічна неплатоспроможність, яку ринок більше не здатен поглинути», – додав Бутенко.

Такі умови, за його словами, фактично зупиняють нові інвестиції в енергетичну інфраструктуру.

«Стан ринку сьогодні – це червоний сигнал для будь-якого потенційного інвестора. Жоден інвестор не вкладатиме кошти в інфраструктуру чи генерацію, якщо строки оплати за продану електроенергію сягають 12–14 місяців, а правила змінюються в ручному режимі», – вважає Бутенко.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) назвала подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку, пріоритетним питанням для уряду.

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Теги: інвестиції гроші бізнес ринок криза Укренерго правила бізнесмен

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