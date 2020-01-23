Скасувати «гендер». Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності



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Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання «Цінності, Гідність, Родина» та вже готують відповідні законопроєкти.

Захист традиційного шлюбу, скасування поняття «гендер», збільшення акцизів на алкоголь, протидія наркоманії та курінню, боротьба проти легалізації проституції - ось головні цілі нового найбільшого міжфракційного об'єднання (МФО) «Цінності, Гідність, Родина», створеного нещодавно у Верховній Раді. Туди увійшла рекордна кількість народних обранців - 307 депутатів із різних фракцій та груп. Із них більшість - це депутати фракції «Слуга народу». Також до об'єднання увійшли представники «Опозиційної платформи «За життя» (ОПЗЖ), фракції «Батьківщина» та «Європейської солідарності». Депутати фракції «Голос» відмовилися приєднуватися до МФО.

Хто увійшов до МФО

Список тих, хто увійшов до міжфракційного об'єднання, ініціатори його створення поки що тримають у таємниці. Відомо лише, що ідейним натхненником об'єднання є наймолодший депутат Верхової Ради, представник фракції «Слуга народу» Святослав Юраш. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він написав, що МФО має кількох співголів - від кожної фракції та групи. Від «Батьківщини» об'єднання курує Сергій Тарута, від «Європейської Солідарності» - Михайло Бондар, від ОПЗЖ - Олег Волошин.

«Цінності - це соціальний клей, який поєднує непоєднуване. Головна з них - це сім'я. На жаль, із цим у нас проблеми: багато дітей-сиріт, розлучень, алкоголізму. Ми нічого нікому не будемо диктувати, лише сприяти розвитку базових цінностей», - сказав Юраш в інтерв'ю DW. Він повідомив, що колишній голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко, який був замішаний у сексскандалі у Верховній Раді, та Роман Іванісов, якого виключили із фракції «Слуга народу» через судимість за зґвалтування у 1995 році, не увійшли до МФО. Натомість уже відомо, що туди увійшов голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Хоча об'єднання створили лише кілька днів тому, але у нього вже є офіс. Юраш вказує у своєму дописі у Facebook, що офіс МФО очолюватиме Олександр Васюк.

Мода на ліберальне блокуватиметься

25-річний Олександр Васюк із Харкова, який називає себе ідеологом створення МФО, - юрист за освітою. За його словами, він підтримував юридично президентську кампанію Володимира Зеленського, а також є кандидатом у депутати Верховної Ради від «Слуги народу» під 143 номером і найближчим часом розраховує «зайти» у парламент.

У розмові з DW Васюк розповів про головні пріоритети міжфракційного об'єднання, серед яких - захист традиційного шлюбу, боротьба проти «гендеру» та за здоровий спосіб життя. Окрім цього, за його словами, депутати на законодавчому рівні протидіятимуть тим цінностям, які, мовляв, нав'язує українцям ліберальне суспільство.

«Зараз політична мода на те, що нам диктує ліберальне суспільство. Це одностатеві шлюби, легалізація різноманітних наркотиків, проституції. Все це ми будемо блокувати, а те, що традиційне для українців, будемо підтримувати», - пояснив Олександр Васюк.

«Гендер» не сприймається

Глава офісу МФО також розповів, що депутати планують щомісяця зустрічатися у неформальній обстановці поза межами Верховної Ради і обговорювати з релігійними діячами та «лідерами консервативної думки» можливі законопроєкти задля «захисту вічних цінностей українського суспільства і протидії спробам знищити фундаментальне природне право».

Серед іншого, депутати об'єднання домагатимуться вилучення поняття «гендер» із Конвенції Ради Європи з запобіганню насильства над жінками (Стамбульської конвенції), до якої Україна приєдналася, але так і не ратифікувала. У Стамбульській конвенції поняття «гендер» пояснюється наступним чином: »Гендерний» означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характеристики, які певне суспільство вважає належними для жінок і чоловіків».

«Ми не проти ратифікації Стамбульської конвенції, але там є поняття «гендер», а ми не хочемо, аби воно там було, і не хочемо, щоб у наших школах нав'язували поняття «гендер», «нетрадиційні стосунки», - наголошує Васюк. За його словами, найбільше цінностям українців нині загрожують «грантові організації, які пропагують і поширюють в Україні різні ЛГБТ-спільноти».

Сім'я в пріоритеті, але по-своєму

В ОПЗЖ радіють створенню такого об'єднання, яке відстоюватиме «традиційні цінності українців». «І створено це МФО не заради хайпу, а тому, що «прогресисти» наполегливо тягнуть через парламент то кримінальну відповідальність за «дискримінацію сексменшин», то ратифікацію Стамбульської конвенції з поняттям «гендеру», то скасування шкільного курсу «Основи сім'ї». Так що потрібна мережа, щоб не пропускати в океан законодавства таку «блакитну рибку», - написав депутат ОПЗЖ Олег Волошин на своїй сторінці у Facebook.

У фракції «Голос» натомість кажуть, що не мають спільних цінностей з ОПЗЖ, тому не увійшли до об'єднання. Депутатів цієї політичної сили навпаки бентежить те, що парламентарі намагаються нав'язати дітям у школах своєрідне бачення сімейних цінностей та ставлення до жінок. У партії заявляють, що послідовно підтримують політику рівних прав чоловіків і жінок і не погоджуються з нав'язуванням стереотипів у школі. «Наприклад, у шкільному курсі «Основи сім'ї», який вже скасували, роль чоловіка зводилася до того, щоб заробляти гроші, а жінки - виховувати дітей, молитися за чоловіка та не сперечатися з ним. Це якесь середньовічне уявлення про сімейні цінності», - сказала DW депутатка від «Голосу» Інна Совсун. При цьому, за її словами, її політична сила не проти законодавчої підтримки сімей, зокрема, батьків, які працюють і не можуть через роботу рано забирати дітей із садочків чи шкіл.

Натомість МФО «Цінності, Гідність, Родина» займеться іншим. Як повідомив DW Святослав Юраш, нині депутати обговорюють можливість запровадження в Україні шведської моделі боротьби з проституцією, аби карати за користування секспослугами клієнта, а не того, хто надає такі послуги. Яких ще законопроєктів очікувати від МФО у першу чергу, Юраш не уточнив.

Джерело: Deutsche Welle