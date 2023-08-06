Військовий експерт сказав, яка головна проблема української армії

Одна з ключових проблем полягає в нестачі централізованого обміну інформацією між безпілотниками та відповідними підрозділами

Українській армії досі бракує дронів та ефективної координації між підрозділами на передовій. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів британський військовий експерт, підполковник Глен Грант.

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Він підкреслив, що одна з ключових проблем полягає в нестачі централізованого обміну інформацією між безпілотниками та відповідними підрозділами.

За його словами, українським Збройним силам необхідно вдосконалити систему координації на передовій, забезпечити широке використання дронів та датчиків для збору інформації з поля бою. Глен Грант підкреслив важливість того, щоб нижчий офіцер на передовій міг самостійно приймати рішення на своїй ділянці, де ведеться бій.

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«Має бути те, що маємо в арміях на Заході – нижчий офіцер на передовій приймає рішення на своїй ділянці, де веде бій. Надто багато рішень про ситуацію на полі бою досі приймається на вищому рівні, який не бачить поля бою. Дозволи вирішувати по ситуації на місці слід опустити на найнижчий можливий рівень», – сказав Глен Грант.

Експерт підкреслив, що впровадження сучасних систем координації та комунікації, а також використання дронів, допоможе зробити українську армію більш ефективною до викликів на передовій.

Глен Грант зазначив, що відсутність ефективної координації між різними рівнями командування української армії є серйозною проблемою. Він вказав на те, що наразі вищі офіцери приймають рішення щодо всіх ресурсів навколо них, не бачачи повної ситуації на полі бою.

«У вас командир батальйону приймає ключові рішення щодо всіх ресурсів навколо нього. Поки це так, комбат не дозволяє приймати рішення нижчі ланці - сержантам. Бачимо таке на практиці щоденних боїв. Навіть командир бригади втручається в процес прийняття рішень на полі бою. Так не має бути. Комбриг має вирішувати щодо загальних планів і цілей на його ділянці та сперечатись з керівництвом за кількість ресурсів на відповідну місію», – додав експерт.

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Грант наголосив на тому, що координація на різних рівнях командування в армії повинна бути поліпшена, і це допоможе зробити українську армію більш ефективною. Він також зауважив, що хоча координація стала кращою, їй ще далеко до рівня армій більшості потужних західних армій.

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