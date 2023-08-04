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Експерти розкрили, за якого сценарію контрнаступ ЗСУ буде успішним

Діана Гасюк
glavcom.ua
Експерти розкрили, за якого сценарію контрнаступ ЗСУ буде успішним
Є відразу кілька варіантів переможного для України бою
фото з відкритих джерел

Ситуація в Україні все ще сприятлива для Києва, попри обмежений прогрес у контрнаступі

Експерти спрогнозували, який сценарій контрнаступу можуть вважати успішним для Збройних сил України. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни Кароліна Гірд і Катерина Степаненко, а також Фредерік В. Каган з американського інституту підприємництва в матеріалі TIME.

За їхніми словами, ситуація залишається вигідною для України, хоча прогрес у військових операціях досить обмежений. Існують різні сценарії, які можуть привести до успішного просування вперед.

Перш за все, сьогоднішній механізований прорив українських військ можна використати для перехоплення російських оборонних ліній і прориву їхньої оборони.

По-друге, аналітики вказують на ознаки деморалізації та інших системних проблем у російських окупантів. Залишається дочекатися, коли вони остаточно зламаються під тиском українських військових.

По-третє, постійна кампанія тиску та перехоплення, підкріплена такими масштабними зусиллями, як та, що зараз триває, може створити прогалини в російських лініях, які українські війська можуть використовувати спочатку локально, а потім для глибшого проникнення. Перший і другий варіанти відносно малоймовірні, але можливі.

За висновками аналітиків, перші два сценарії можуть мати місце, але вони вважаються менш імовірними. Тимчасом, третій варіант найближчий до досягнення успіху для України. Хоча він може бути менш швидким, ніж бажають на Заході.

Третій план також залежить від допомоги Заходу, який надалі постачатиме Україні обладнання та зброю. Якщо ця допомога буде продовжуватися, тоді успіх майже гарантований.

Зазначається, що повільний темп контрнаступу пов'язаний із бажанням України звести втрати до мінімуму і тим вибити росіян з їхніх оборонних позицій.

«Це все ще маневрена війна, а не війна на виснаження, просто в повільнішому темпі. Тому вона вимагає терпіння, але може бути успішною. З таким підходом українці досягли успіху як у Херсоні, так і на Харківському напрямку», – вважають аналітики.

Раніше повідомлялося, що українські війська 3 серпня продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих ділянках просунулися вперед.

Також збройні сили України задіяли для контрнаступу на південному напрямку свіжі резерви, зокрема резервний 10-й армійський корпус

Теги: ЗСУ війна українці втрати контрнаступ

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