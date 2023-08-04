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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Про «воєнних експертів», які не мають жодного стосунку до нинішньої війни

glavcom.ua
Найпопулярнішим гостем всіх ефірів і експертом за кількістю відео, їх тривалістю, загальною кількістю переглядів з великим відривом є військовий аналітик Олег Жданов
фото з відкритих джерел

Реальні військові не мають так багато часу на ефіри, у них є професійні обов’язки і командна робота!

Бачу як тягають рейтинги «популярних експертів» в ютубі. І зітхають, і охають.

Як воно робе?

Більшість редакторів і ведучих максимально ліниві люди. Їм легше взяти якийсь інформаційний фастфуд і прокрутити його по колу. Не напрягатись і не готуватись. Не шукати нових експертів. Не вмовляти реальних експертів дати притомне інтерв’ю.

Надмірно велика кількість людей із когорти «хороші росіяни» – це бажання переглядів і трафіку російськомовної аудиторії зі стран СНГ. Більше переглядів – більше грошей капне на рахунки.

Більшість «воєнних експертів» із України із цього списку – не є військовими, не мають стосунку до нинішньої війни, ЗСУ, ухвалення реальних рішень. Але мають хороший інтернет і багато вільного часу, що дає їм можливість сидіти в ефірах з нісенітницями про «скоро будем жарить шашлики на Ай-Петрі» 24/7. Реальні військові не мають так багато часу на всі ці розваги, у них є професійні обов’язки і командна робота!

Людям треба дивитися щось фоном, коли вони їдять бутерброди і сьорбають борщ. І скоріше вони виведуть на здорову плазму в залі впізнавані обличчя. Тому так, умовний блогєр Жданов їм буде цікавіший ніж реальний воїн із проєкту «Хто з Мірошниченко».

Як підсумок. В ютубі зараз чимало різного шлаку. І чимало хороших каналів ЗМІ та авторів заради трафіку стали підставками для мікрофонів для «експертів-хайповиків».

Сподіваюсь, що деяка частина колег еволюціонує в якість і авторський стиль. А не буде звичайний тримачем мікрофонів для якихось мужиків з лупою на волоссі і ароматом перегару навіть через екран.

Лишить слід в професій той, хто має бренд, ім‘я і персональну історію. А от «я надавав плащадку апазіціонєру ігарю якавєнку» – це тупо ні про що.

PS. Побачила в списку одного «експерта», який колись мені на повному серйозі розказував про… НЛО на Донеччині. Зараз видає себе за «воєнного експерда». Я посміялась.

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Теги: інтернет росіяни YouTube

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Марина Данилюк-Ярмолаєва

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