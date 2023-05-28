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У Росії відбувся турнір з боротьби пам’яті ліквідованого в Україні генерала Кутузова

Трибуна
glavcom.ua
У Росії відбувся турнір з боротьби пам’яті ліквідованого в Україні генерала Кутузова
Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта

Під час турніру демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги»

Турнір перетворився на справжній пропагандистський шабаш на підтримку війни.

Під час церемонії відкриття турніру президент федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі заявив, що Кутузов є «великим героєм та громадянином Росії».

«Для нас особлива честь та відповідальність бути разом з пам’яттю про цю велику людину. Нехай імя буде жити у віках», - пафосно заявив Маміашвілі.

Також під час турніру демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги».

Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам.

Що це, якщо не підтримка війни, з боку тих спортсменів, які взяли участь в таких змаганнях?

Вони фотографувалися на фоні портрета вбивці, а на їхніх шиях в них висіли медалі з його зображенням.

Варто зазначити, що в змаганнях взяли участь та долучилися до підтримки війни і кілька відомих російських борців. Зокрема, віцечемпіон світу Сергій Кутузов та чемпіон Європи Жамболат Локьяєв.

Теги: греко-римська боротьба росія пропаганда

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