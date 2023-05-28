У Росії відбувся турнір з боротьби пам’яті ліквідованого в Україні генерала Кутузова

Під час турніру демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги»

Турнір перетворився на справжній пропагандистський шабаш на підтримку війни.

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Під час церемонії відкриття турніру президент федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі заявив, що Кутузов є «великим героєм та громадянином Росії».

«Для нас особлива честь та відповідальність бути разом з пам’яттю про цю велику людину. Нехай імя буде жити у віках», - пафосно заявив Маміашвілі.

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Також під час турніру демонструвався відеоролик, присвячений Кутузову, та розповідалося про його «бойові подвиги».

Вручення нагород відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого окупанта. Також він був зображений і на медалях, які вручалися призерам.

Що це, якщо не підтримка війни, з боку тих спортсменів, які взяли участь в таких змаганнях?

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Вони фотографувалися на фоні портрета вбивці, а на їхніх шиях в них висіли медалі з його зображенням.

Варто зазначити, що в змаганнях взяли участь та долучилися до підтримки війни і кілька відомих російських борців. Зокрема, віцечемпіон світу Сергій Кутузов та чемпіон Європи Жамболат Локьяєв.