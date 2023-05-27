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Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту
Артем Громов – український футболіст, нападник кіпрського клубу «АЕК»
фото з відкритих джерел

Залишилися в інших країнах 236 осіб: Громов, Кулач, а також член штабу футбольної збірної й чимало баскетболістів

Міністерство молоді та спорту України опублікувало список з 236 осіб, які перетнули за їхнім дозволом державний кордон, однак не повернулися у визначений термін (базово – до 30 днів, але може бути і збільшено за дозволом Мінспорту).

Важливо зазначити, якзо в Міністерства немає даних про повернення спортсменів, то це не є 100%-ю гарантією того, що вони справді не повернулися.

Tribuna.com розібрався у найцікавіших іменах, які там є, і яких – немає.

У списку є два футболісти, які узимку перейшли у закордонні клуби – Артем Громов (грає за АЕК Ларнака) та Владислав Кулач (грає за азербайджанську «Зіру»).

У лютому на запит Tribuna.com Мінспорту повідомило, що надавало також дозвіл на виїзд Михайлові Мудрику, Іллі Забарному, Віктору Циганкову та Ельдару Кулієву. Їх у списку тих, хто не повернувся, немає.

У списку є одразу низка кіберспортсменів, які виїхали на RMR кваліфікації до BLAST.tv Paris Major 2023. Із переліку «збірної», як вона проходила в офіційних документах, за даними Мінспорту, в Україну не повернулися:

• Олексій «alex666» Ярмощук (B8)
• Арсеній «cptkurtka023» Деревинський (В8)
• Денис «amster» Ляшенко (В8)
• Михайло «OWNER» Лимар (В8)
• Володимир «Woro2k» Велетнюк (Monte)
• Сергій «Demqq» Демченко (Monte)
• Віктор «somedieyoung» Оруджев (Monte)
• Максим Старосвітський
• Дмитро Вовк (СЕО Monte)

У свою чергу, Monte з обуренням прокоментували наявність своїх імен у цьому списку.

У списку є щонайменше один тренер збірної України з футболу, який виїжджав на березневий матч з Англією – Баштовий Іван, тренер з фізпідготовки.

До переліку потрапив і Кирило Шевченко – шахіст, який у січні 2023-го змінив спортивне громадянство на румунське.

У списку – зо два десятки осіб зі сфери баскетболу (посади вказані на момент виїзду):

• Сергій Алфьоров – асистент головного тренера «Прометея»
• Тимур Арабаджі – тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 U-23
• Євген Балабан – баскетболіст
• Вадим Биков – баскетболіст
• Олег Гончаров – асистент головного тренера збірної U-20
• Антон Давидюк – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3• Дмитро Журавльов – баскетболіст, гравець збірної U-20
• Ілля Заєць – баскетболіст
• Руслан Івашов – баскетболіст, гравець збірної U-20
• Олександр Кобець – баскетболіст
• Олександр Кодола – тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3
• Андрій Кожемʼякін – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3
• Михайло Мітіріч – баскетболіст, у жовтні 2022-го перейшов у «Термолі» з 4-го дивізіону Італії, гравець збірної U-20
• Владислав Мустяца – баскетболіст
• Ілля Нємцу – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3
• Серафім Новіков – баскетболіст, у жовтні 2022-го перейшов у «Саншайн Баскет» з 4-го дивізіону Італії, гравець збірної U-18
• Денис Носков – баскетболіст
• Ростислав Парнак – баскетбольний суддя, працював у департаменті організації й проведення змагань ФБУ
• Данило Соколенко – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3 U-23
• Яків Тітов – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3 U-23
• Владислав Фролов – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3
• Андрій Харчинський – головний тренер збірної U-16

До списку також потрапили троє представників «Динамо»:
• Артур Уваров – футболіст, про розрив контракту з яким через батька, який є одним зі «службовців» терористичної організації «ЛНР», у квітні 2022-го повідомив клуб
• Іларіон Тугай – воротар, у березні 2023-го приєднався до чеського клубу «Карлові Вари»
• Руслан Кінашенко – оператор наукової групи «Динамо»

У переліку є й декілька інших відносно відомих українських спортсменів та тренерів:
• Андрій Кокура – фігурист
• Віталій Буц – шосейний велогонщик, завершив карʼєру у 2022-му, працює в UAE Development Team
• Павло Ельянов – шахіст
• Юрій Криворучко – шахіст
• Пилип Пангелов-Юдашев – гравець збірної з хокею
• Дмитро Кубрицький – гравець збірної з хокею
• Дмитро Німенко – гравець збірної з хокею
• Михайло Сімчук – гравець збірної з хокею
• Євген Фадеєв – гравець збірної з хокею
• Олександр Костіков – хокеїст

До слова, уряд готує закон щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали під час війни.

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Теги: Дмитро Вовк Олександр Кодол тренер Владислав Кулач Артем Громов Денис Носков Павло Ельянов Кирило Шевченко Вадим Биков Дмитро Німенко Михайло Сімчук Олександр Кобець Яків Тітов Антон Давидюк Ілля Заєць Дмитро Кубрицький Ілля Нємцу Руслан Івашов Владислав Фролов спорт Міністерство молоді і спорту України

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