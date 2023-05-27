Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту
Залишилися в інших країнах 236 осіб: Громов, Кулач, а також член штабу футбольної збірної й чимало баскетболістів
Міністерство молоді та спорту України опублікувало список з 236 осіб, які перетнули за їхнім дозволом державний кордон, однак не повернулися у визначений термін (базово – до 30 днів, але може бути і збільшено за дозволом Мінспорту).
Важливо зазначити, якзо в Міністерства немає даних про повернення спортсменів, то це не є 100%-ю гарантією того, що вони справді не повернулися.
Tribuna.com розібрався у найцікавіших іменах, які там є, і яких – немає.
У списку є два футболісти, які узимку перейшли у закордонні клуби – Артем Громов (грає за АЕК Ларнака) та Владислав Кулач (грає за азербайджанську «Зіру»).
У лютому на запит Tribuna.com Мінспорту повідомило, що надавало також дозвіл на виїзд Михайлові Мудрику, Іллі Забарному, Віктору Циганкову та Ельдару Кулієву. Їх у списку тих, хто не повернувся, немає.
У списку є одразу низка кіберспортсменів, які виїхали на RMR кваліфікації до BLAST.tv Paris Major 2023. Із переліку «збірної», як вона проходила в офіційних документах, за даними Мінспорту, в Україну не повернулися:
• Олексій «alex666» Ярмощук (B8)
• Арсеній «cptkurtka023» Деревинський (В8)
• Денис «amster» Ляшенко (В8)
• Михайло «OWNER» Лимар (В8)
• Володимир «Woro2k» Велетнюк (Monte)
• Сергій «Demqq» Демченко (Monte)
• Віктор «somedieyoung» Оруджев (Monte)
• Максим Старосвітський
• Дмитро Вовк (СЕО Monte)
У свою чергу, Monte з обуренням прокоментували наявність своїх імен у цьому списку.
У списку є щонайменше один тренер збірної України з футболу, який виїжджав на березневий матч з Англією – Баштовий Іван, тренер з фізпідготовки.
До переліку потрапив і Кирило Шевченко – шахіст, який у січні 2023-го змінив спортивне громадянство на румунське.
У списку – зо два десятки осіб зі сфери баскетболу (посади вказані на момент виїзду):
• Сергій Алфьоров – асистент головного тренера «Прометея»
• Тимур Арабаджі – тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 U-23
• Євген Балабан – баскетболіст
• Вадим Биков – баскетболіст
• Олег Гончаров – асистент головного тренера збірної U-20
• Антон Давидюк – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3• Дмитро Журавльов – баскетболіст, гравець збірної U-20
• Ілля Заєць – баскетболіст
• Руслан Івашов – баскетболіст, гравець збірної U-20
• Олександр Кобець – баскетболіст
• Олександр Кодола – тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3
• Андрій Кожемʼякін – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3
• Михайло Мітіріч – баскетболіст, у жовтні 2022-го перейшов у «Термолі» з 4-го дивізіону Італії, гравець збірної U-20
• Владислав Мустяца – баскетболіст
• Ілля Нємцу – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3
• Серафім Новіков – баскетболіст, у жовтні 2022-го перейшов у «Саншайн Баскет» з 4-го дивізіону Італії, гравець збірної U-18
• Денис Носков – баскетболіст
• Ростислав Парнак – баскетбольний суддя, працював у департаменті організації й проведення змагань ФБУ
• Данило Соколенко – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3 U-23
• Яків Тітов – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3 U-23
• Владислав Фролов – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3
• Андрій Харчинський – головний тренер збірної U-16
До списку також потрапили троє представників «Динамо»:
• Артур Уваров – футболіст, про розрив контракту з яким через батька, який є одним зі «службовців» терористичної організації «ЛНР», у квітні 2022-го повідомив клуб
• Іларіон Тугай – воротар, у березні 2023-го приєднався до чеського клубу «Карлові Вари»
• Руслан Кінашенко – оператор наукової групи «Динамо»
У переліку є й декілька інших відносно відомих українських спортсменів та тренерів:
• Андрій Кокура – фігурист
• Віталій Буц – шосейний велогонщик, завершив карʼєру у 2022-му, працює в UAE Development Team
• Павло Ельянов – шахіст
• Юрій Криворучко – шахіст
• Пилип Пангелов-Юдашев – гравець збірної з хокею
• Дмитро Кубрицький – гравець збірної з хокею
• Дмитро Німенко – гравець збірної з хокею
• Михайло Сімчук – гравець збірної з хокею
• Євген Фадеєв – гравець збірної з хокею
• Олександр Костіков – хокеїст
До слова, уряд готує закон щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали під час війни.
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