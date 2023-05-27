Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту

Залишилися в інших країнах 236 осіб: Громов, Кулач, а також член штабу футбольної збірної й чимало баскетболістів

Міністерство молоді та спорту України опублікувало список з 236 осіб, які перетнули за їхнім дозволом державний кордон, однак не повернулися у визначений термін (базово – до 30 днів, але може бути і збільшено за дозволом Мінспорту).

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Важливо зазначити, якзо в Міністерства немає даних про повернення спортсменів, то це не є 100%-ю гарантією того, що вони справді не повернулися.

Tribuna.com розібрався у найцікавіших іменах, які там є, і яких – немає.

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У списку є два футболісти, які узимку перейшли у закордонні клуби – Артем Громов (грає за АЕК Ларнака) та Владислав Кулач (грає за азербайджанську «Зіру»).

У лютому на запит Tribuna.com Мінспорту повідомило, що надавало також дозвіл на виїзд Михайлові Мудрику, Іллі Забарному, Віктору Циганкову та Ельдару Кулієву. Їх у списку тих, хто не повернувся, немає.

У списку є одразу низка кіберспортсменів, які виїхали на RMR кваліфікації до BLAST.tv Paris Major 2023. Із переліку «збірної», як вона проходила в офіційних документах, за даними Мінспорту, в Україну не повернулися:

• Олексій «alex666» Ярмощук (B8)

• Арсеній «cptkurtka023» Деревинський (В8)

• Денис «amster» Ляшенко (В8)

• Михайло «OWNER» Лимар (В8)

• Володимир «Woro2k» Велетнюк (Monte)

• Сергій «Demqq» Демченко (Monte)

• Віктор «somedieyoung» Оруджев (Monte)

• Максим Старосвітський

• Дмитро Вовк (СЕО Monte)

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У свою чергу, Monte з обуренням прокоментували наявність своїх імен у цьому списку.

У списку є щонайменше один тренер збірної України з футболу, який виїжджав на березневий матч з Англією – Баштовий Іван, тренер з фізпідготовки.

До переліку потрапив і Кирило Шевченко – шахіст, який у січні 2023-го змінив спортивне громадянство на румунське.

У списку – зо два десятки осіб зі сфери баскетболу (посади вказані на момент виїзду):

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• Сергій Алфьоров – асистент головного тренера «Прометея»

• Тимур Арабаджі – тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 U-23

• Євген Балабан – баскетболіст

• Вадим Биков – баскетболіст

• Олег Гончаров – асистент головного тренера збірної U-20

• Антон Давидюк – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3• Дмитро Журавльов – баскетболіст, гравець збірної U-20

• Ілля Заєць – баскетболіст

• Руслан Івашов – баскетболіст, гравець збірної U-20

• Олександр Кобець – баскетболіст

• Олександр Кодола – тренер чоловічої збірної України з баскетболу 3х3

• Андрій Кожемʼякін – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3

• Михайло Мітіріч – баскетболіст, у жовтні 2022-го перейшов у «Термолі» з 4-го дивізіону Італії, гравець збірної U-20

• Владислав Мустяца – баскетболіст

• Ілля Нємцу – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3

• Серафім Новіков – баскетболіст, у жовтні 2022-го перейшов у «Саншайн Баскет» з 4-го дивізіону Італії, гравець збірної U-18

• Денис Носков – баскетболіст

• Ростислав Парнак – баскетбольний суддя, працював у департаменті організації й проведення змагань ФБУ

• Данило Соколенко – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3 U-23

• Яків Тітов – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3 U-23

• Владислав Фролов – баскетболіст, гравець збірної України з баскетболу 3х3

• Андрій Харчинський – головний тренер збірної U-16

До списку також потрапили троє представників «Динамо»:

• Артур Уваров – футболіст, про розрив контракту з яким через батька, який є одним зі «службовців» терористичної організації «ЛНР», у квітні 2022-го повідомив клуб

• Іларіон Тугай – воротар, у березні 2023-го приєднався до чеського клубу «Карлові Вари»

• Руслан Кінашенко – оператор наукової групи «Динамо»

У переліку є й декілька інших відносно відомих українських спортсменів та тренерів:

• Андрій Кокура – фігурист

• Віталій Буц – шосейний велогонщик, завершив карʼєру у 2022-му, працює в UAE Development Team

• Павло Ельянов – шахіст

• Юрій Криворучко – шахіст

• Пилип Пангелов-Юдашев – гравець збірної з хокею

• Дмитро Кубрицький – гравець збірної з хокею

• Дмитро Німенко – гравець збірної з хокею

• Михайло Сімчук – гравець збірної з хокею

• Євген Фадеєв – гравець збірної з хокею

• Олександр Костіков – хокеїст

До слова, уряд готує закон щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали під час війни.