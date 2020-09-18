Угруповання Януковича почало експансію в Криму

Тиха гавань соратників експрезидента України

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В Симферополе, в арбитражном суде Крыма, 24 августа состоялось очередное заседание по рассмотрению иска ООО «Инвест-Фактор» к алуштинским пансионатам «Море», «Миндальная Роща» и «Морской». Истец требует взыскать 485 млн 320 тыс. руб. Этот судебный процесс — разведка боем для «семьи Януковича» и донецкого бизнеса, близкого к экс-президенту Украины, судя по всему, решивших вернуться в Крым собственниками активов туристического бизнеса, захваченного сомнительным образом. Об этой группировке много писала украинская пресса, отмечая ее активных участников: бывшего замглавы Донецкого апелляционного суда, в 2010-м возглавившего Хозяйственный суд Киева, а ныне проживающего в Австрии Артура Емельянова; экс-председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова; старшего сына экс-президента Украины Александра Януковича. Членами этой группы украинская пресса называла и братьев Павла Малика и Дмитрия Мурахвера: прославились «донецкие» целой серией громких поглощений, проведенных как в Украине, так и в других странах. Вот теперь они добрались и до Крыма.

Еще в 2010–2012 годах акционер «Новой газеты», российский бизнесмен Александр Лебедев, контролирующий пансионаты «Море», «Миндальная роща» и «Морской», оформил кредитную линию в украинском Энергобанке, которым сам же и владел. Это были технические кредиты, и они вскоре были погашены средствами со счетов других предприятий бизнесмена.

После событий весны 2014 года Лебедев вышел из украинского банковского бизнеса, продав свою долю в Энергобанке, а новые акционеры довели банк до банкротства. В ходе предбанкротного аудита и выяснилось, что новый менеджмент Энергобанка не оформил должным образом погашение кредитов, выданных алуштинским предприятиям, уже переведенным под юрисдикцию России.

Александр Лебедев. Фото: Ulf Mauder / dpa / ТАСС

Это стало известно, когда оставшиеся активы Энергобанка были выставлены на торги. Среди лотов оказалось и «право требования» по кредитам, но эти лоты никто не покупал — даже с дисконтом в 90%.

Потому что участники рынка прекрасно знали: де-факто кредиты давно погашены. Да и трехлетний срок исковой давности был давно просрочен.

Потенциальным покупателям было очевидно, что ни один украинский суд не примет к производству подобный иск.

Но 21 октября 2019 года покупатель нашелся. Им оказалось ООО «Финансовая компания «Горизонт», которое уже 31 октября перепродало покупку ООО «Финансовая компания «ЮНИКО ФИНАНС». А 25 января 2020 года «ЮНИКО ФИНАНС» продал право требования долга ООО «Инвест-Фактор» (подробности — в «Новой», № 71 от 8 июля 2020).

ООО «Инвест-Фактор», на мой взгляд, компания странная: предприятие было зарегистрировано 23 октября 2019 года в Краснодаре. Его учредителем с долей 99,9% уставного фонда в размере 10 000 рублей выступило ООО «СДК Крым». У этого общества, в свою очередь, с таким же уставным фондом в 10 000 рублей один-единственный учредитель — проживающий в Австрии гражданин Украины Дмитрий Мурахвер.

Паспорт Дмитрию Мурахверу был выдан 19 декабря 2012 года в Донецке. А его «постоянным местом жительства» числится квартира в многоэтажке на улице Краснодонской этого города.

Важный момент: 99,97% доли в уставном капитале ООО «Финансовая компания «ЮНИКО ФИНАНС», «прокладочном» покупателе «права требования» Энергобанка, принадлежит Павлу Малику — также гражданину Украины, также проживающему в Австрии. Павел и Дмитрий — родные братья. Дмитрий Мурахвер родился и вырос Дмитрием Маликом, но уже в зрелом возрасте поменял фамилию.

На судебном заседании в Симферополе 24 августа по иску ООО «Инвест-Фактор» выяснилось, что еще в ноябре 2019 года ООО «Финансовая компания «Горизонт» (первоначально выкупившее право требования Энергобанка) обращалось в Хозяйственный суд Киевской области Украины с заявлением о признании «Горизонта» правопреемником Энергобанка по взысканию задолженности у алуштинских пансионатов, но суд отказал в удовлетворении заявления.

Еще до вступления этого решения в силу, «Горизонт», как известно, перепродал право требования компании «ЮНИКО ФИНАНС», а тот в свою очередь — фирме «Инфест-Фактор». При этом договор цессии между последними компаниями даже не был оформлен нотариально.

По всей видимости, братья Павел Малик и Дмитрий Мурахвер понимали, что эти документы не имеют никакой юридической силы.

Да это и не так важно: как представляется, основной расчет был на то, что череда сделок с правом требования нужна была для того, чтобы вывести судебную тяжбу из украинского правового поля в российское. И попробовать провернуть в Крыму то, чего не удалось добиться в украинском суде.

Когда все документы были представлены суду и было озвучено требование прекратить производство по делу в связи с тем, что подобное требование уже рассматривалось в Украине, судья арбитражного суда Крыма Владимир Гайворонский, работавший до того в Хозяйственном суде Украины, заявил: ему «необходимо тщательно изучить украинское законодательство» для принятия решения, и не обратил внимания на довод о том, что «ЮНИКО ФИНАНС» не имел права передавать фирме «Инфест-Фактор» право требования того, на что у него не было полномочий. После чего судья объявил перерыв до 24 сентября.

Туристы в в аэропорту Симферополя. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Новая газета» обнаружила, что Дмитрий Мурахвер выступает учредителем полутора десятков российских юридических лиц, зарегистрированных большей частью в Крыму и в Краснодарском крае. Среди них есть и с минимальными уставными фондами, и вполне серьезные, с бухгалтерской отчетностью, зафиксировавшей многомиллионные обороты. Прослеживается и интерес Мурахвера к объектам туристической отрасли Крыма.

Так, в Евпатории ему принадлежит отель «Романова», отреставрированный и открытый в мае 2016 года в дни празднования 100-летия со дня визита императора Николая II в Евпаторию. Через полтора года после открытия, 25 октября 2017 года, Дмитрий Мурахвер стал единственным учредителем ООО «Парк-Отель "Романова"» с уставным фондом 100 млн рублей.

«Парк-Отель «Романова». Фото: romanova-park-hotel.ru

Кроме того, к 2014 году Дмитрий Мурахвер уже был среди учредителей «Золотого колоса», но решил избавиться от своей доли в уставном капитале после присоединения Крыма к России. 22 августа 2014 года на общем собранием участников ООО «Санаторий Золотой Колос» были утверждены несколько сделок по продаже всех 100% акций предприятия некоему Виктору Грицаю. Он же был утвержден и директором комплекса.

Вскоре после смены участников ООО «Санаторий Золотой Колос» произошла и смена владельца курортного комплекса, который перешел «под патронаж» ООО «Голден Резорт», единственный учредитель которого — Дмитрий Мурахвер. А сам «Санаторий Золотой Колос» вскоре был переименован в отель Golden Resort. К концу 2014 года юридические лица «Санатория Золотой Колос» и «Голден Резорт», по всей видимости, контролировались одной и той же группой лиц. На это указывает то, что оба предприятия в судах представляли одни и те же юристы.

Можно предположить, что Виктор Грицай — номинальный владелец и руководитель ООО «Санаторий Золотой Колос». Дело в том, что 25 июля 2018 года Грицай был назначен еще и директором ООО «Дайвис». А единственным учредителем этого предприятия был все тот же Дмитрий Мурахвер, купивший эту компанию в апреле 2017 года у кипрского офшора «Авалина Трейдинг Лимитед».

Санаторий «Голден Резорт» в Алуште. Фото: golden-resort.ru

За несколько дней до назначения Грицая руководителем ООО «Дайвис» Мурахвер вышел из состава учредителей предприятия. А еще изменению владельца фирмы предшествовала сделка купли-продажи, заключенная 1 июля 2018 года, по которой мурахверовское ООО «Голден Резорт» приобрел главный актив «Дайвиса» — алуштинский пансионат «Северная Двина».

Мурахвер стал владельцем «имущественного комплекса пансионата с лечением», но земля под зданием и прилегающие территории еще в 2016 году город передал в аренду на 49 лет другому предприятию.

По поводу этой земли ООО «Голден Резорт» обратилось в суд с требованием обязать администрацию Алушты заключить с компанией договор аренды. В судебном процессе, который начался этим летом, и «Голден Резорт», и «Дайвис» представляет один и тот же юрист — Ольга Годжаева. Именно она представляла интересы и ООО «Инвест-Фактор» в судебном процессе по рассмотрению иска против алуштинских пансионатов «Море», «Миндальная Роща» и «Морской». Связаться с самим Дмитрием Мурахвером «Новой газете» не удалось.

Судебный процесс по иску ООО «Инвест-Фактор» к алуштинским пансионатам выглядит как своеобразная «разведка боем»: можно ли рассматривать Крым в качестве «тихой гавани», где «донецкие» приберут к рукам активы российских предприятий при помощи документов, изготовленных в Украине.