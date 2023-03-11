Українець 19 років прожив у Росії. Ось що він зрозумів про цю країну

Смогут ли когда-то украинцы и русские общаться без ненависти?

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Николай Малуха родился в украинском Херсоне, но 19 лет своей жизни прожил в российском Мурманске. Его отца после окончания Херсонского мореходного училища распределили не в соседние Одессу или Севастополь, а за Северный полярный круг, на берег Баренцева моря. Там Николай закончил лицей, затем Мурманский педуниверситет, но не остался в России. В 2007 году Николай вернулся в Украину. Сейчас работает директором по коммуникациям в Центре социально-экономических исследований CASE Украина, который, в частности, разработал план экономического восстановления Украины после войны, пишет Дрон медиа.

Миллионы выходцев из Украины сегодня живут в России и ассоциируют себя с этой страной, некоторые даже выступают за войну. Как вам удалось не ассимилироваться?

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Я был в процессе ассимиляции. Родился в семье, где говорили на русском. В самом Херсоне в те годы не было уважения к украинскому языку. Мой отец был коммунистических взглядов, и я какое-то время жил идеями «триединого народа» и «славянского единства». Меня даже угораздило попасть в лицее в националистическое движение «Русское национальное единство». У нас в классе это было популярно в начале нулевых. Но Оранжевая революция в Украине все изменила.

Тогда в России появился интерес к Украине, начали говорить про каких-то «бандеровцев». Думаю: что это за «бандеровцы»? Начал читать книги, как историк – я уже учился на историческом факультете.

В 2005 году пришел в Национально-культурную автономию украинцев в Мурманской области (форма общественных организаций в России для объединения нацменьшинств, – Дрон). Затем создал Союз украинской молодежи Мурмана. На тот момент это была единственная реально действующая молодежная организация украинцев на территории России.

Чем вы там занимались?

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Делали разные акции как онлайн, так и офлайн. Например, провели информационную кампанию, чтобы во время первой интернет-конференции Дмитрия Медведева (на тот момент вице-премьер правительства РФ) прозвучал вопрос по поводу развития украинского языка в России. Был 2007 год, россияне впервые могли задавать вопросы топ-чиновнику онлайн, за вопросы голосовали. Самые популярные озвучивали в прямом эфире.

Мы тогда выдвинули вопрос в разделе образования: «А будут ли в России украинские школы?». Мы в своей категории заняли первое место и попали в двадцатку популярных вопросов, Медведев в прямом эфире ответил на этот вопрос.

Руководительница Национально-культурной автономии украинцев Мурманской области Наталия Георгиевна Литвенко-Орлова была проукраинских взглядов, активно общалась с диаспорой. У нас были западные книги, я изучал украинский язык в основном по интернет-форумам и по книгам. Читал про УПА, про Бандеру. Приходил в скаутской форме в Мурманскую городскую думу. И чем больше погружался в эту работу, тем больше чувствовал на себя давление, как от однокурсников, так и от преподавателей. Например, я как-то пришел в вышиванке на пары, а преподаватель говорит: «О, сейчас будем изучать этнографию малороссов».

А в 2007 году мы решили провести семинар про ОУН/УПА в Мурманске в офисе оппозиционной партии «Яблоко» и расклеили информационные афиши по всему городу на коммунистических стендах. Это привело к скандалу, меня вызвали в ФСБ и в правительство Мурманской области.

Анонс семинара про УПА на стенде с коммунистическими агитками

В день конференции в офис «Яблока» приходили полицейские и чиновники из горсовета, спрашивали: «У вас тут собирается Украинская повстанческая армия?». В общем, я понял, что мне надо или забыть о своей национальной идентичности, или меня посадят, или убьют. Ну или надо возвращаться в Украину. Поэтому я вернулся.

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Такое отношение было только к украинцам или к представителям других народов тоже?

В России ты регулярно можешь услышать оскорбительные слова по отношению к представителям других народов. Не только в быту, но и по телевизору. Любая нация, коренные народы или те же самые украинцы и беларусы, которые демонстрируют свою идентичность, воспринимаются враждебно. Россияне не очень толерантны.

Есть ли господдержка коренных или малочисленных народов в России?

Скорее для вида. Есть в Мурманской области коренной народ – саамы, и у них есть столица – село Ловозеро. Там проводились какие-то мероприятия, но они проводились благодаря тому, что организатором чаще всего была либо Финляндия, либо Норвегия. Системной поддержки со стороны России нет.

В Карелии есть свои особенности. Я был в Петрозаводске на археологической практике в 2002 году. Там на зданиях госучреждений были надписи на русском и на карельском языках. И в магазинах точно так же. Но когда я там был в последний раз, в 2012 году, такого уже не видел. Соответственно происходит ассимиляция, малым народам приходится в России тяжело.

Татарам в этом плане лучше, потому что очень богатый регион, он является регионом-донором. Их много, их сложнее ассимилировать. Если мы говорим о каких-то национальных движениях, которые борются за свою культуру и идентичность, то чаще всего эти новости можно услышать из Татарстана.

Кто такие «хорошие русские» по-твоему?

Это люди, которые системно боролись против Путина и до того, как это стало мейнстримом. Люди, которые выходили на акции. Например, движение «Оборона» и партия «Яблоко». Я знаю этих ребят. Это такие люди как Илья Яшин.

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А есть люди которые, например, блогер Юрий Дудь, занимались распространением кремлевских наративов о «братских народах». Тот же блогер Илья Варламов… Можем вспомнить как он за несколько месяцев до войны, осенью 2021 года, выпустил отвратительнейший пропагандистский фильм про Украину. Что тут уничтожают памятники истории, запрещают русский язык. Потом он его удалил, перезалил. Но это тоже сыграло свою роль. Такие якобы хорошие русские в свое время приложили достаточно много усилий для того, чтобы путинский режим сформировался и мог развязывать войны против своих соседей.

То есть все-таки хорошие русские есть, но их мало?

По моему ощущению, таких людей не более 5%. Грубо говоря, это люди, которые голосовали за «Яблоко» или за таких кандидатов как Евгений Ройзман, Лев Шлосберг.

Почему россияне так мало протестуют против Путина?

Если сравнивать с Украиной, то у нас большой опыт протестов. Революция на граните, затем «Украина без Кучмы», Майдан в 2004, затем акции против подписания Харьковских соглашений в 2010 году, против языкового закона в 2012 году, Евромайдан в 2013-2014… У украинцев есть культура протеста, есть успешный опыт и вообще такая модель поведения – отстаивать свои права через протест.

В России людей, которые выходили на протесты, считали сумасшедшими или проплаченными. Люди не верят, что протестами что-то можно добиться: все равно тобой воспользуются, за тебя все порешают. Протесты бывают в крупных городах, таких как Москва, Питер, Екатеринбург. В провинции вообще всем все фиолетово.

Плюс с каждым годом в России все сильнее закручивают гайки и увеличивают наказания за участие в несанкционированных протестах, эта апатия еще больше увеличивается. Сейчас она достигла той точки, что люди – миллион человек – вместо того чтобы выйти на протест и заблокировать дороги, решили уехать в другие страны.

Все же это их выбор, их решение.

Я уважаю их выбор, уважаю право русских быть рабами, без проблем. Проблема в том, что эта их рабская покорность привела к тому, что у меня здесь в Ирпене Киевской области в декабре не было света, а соседний дом еще раньше был обстрелян.

То есть внутренние проблемы россиян стали и моей проблемой. Так что я имею право выражать свои претензии.

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Их бегство из страны – это дальнейшее продолжение войны, дальнейшие обстрелы Украины. Я сужу именно с такой позиции. Понятно, история не знает сослагательного наклонения, тем не менее, если бы все они вышли на улицы, то, возможно, сейчас была совсем другая ситуация на фронте.

Какие заблуждения есть у украинцев по поводу россиян?

Мне кажется, большинство заблуждений уже развеялись. Почти никто в Украине не думает, что «мы два братских народа». Но до сих пор силен миф о качестве жизни в России. Я объездил Россию провинциальную, все населенные пункты Мурманской области, я был во многих населенных пунктах Карелии, Ленинградской области. И вот если сравнивать с селами запада Украины, то это просто небо и земля. У нас там чистенько, новые дома, низкие заборчики окрашенные. В России это до сих пор деревянные деревни, бездорожье, туалет на улице, покошенные заборы.

То же самое село Териберка в фильме «Левиафан». Вот эта Териберка на самом деле такая и есть. И такая Териберка – это практически весь Кольский полуостров.

Сюжет «Дождя» о фильме «Левиафан»

В среднем так вот оно все и выглядит. В Алтайском крае уровень газификации составляет 16%. Практически не газифицирован весь регион. Не лучше ли обеспечить газом своих граждан, а не выкидывать деньги на войну с Украиной?

Или тот дикий случай, когда мужчина в Мурманске в 2015 году провалился в туалет и умер в фекалиях. Сейчас Россия пускает по Украине ракеты «Калибр» и выкидывает миллионы долларов. Не лучше ли было снести эти «деревяшки» и построить своим же гражданам нормальное жилье?

И эта история с туалетом не в какой-то забитой глубинке, а в Мурманске, городе на триста тысяч человек. Там до сих пор есть «деревяшки», по сути бараки (деревянные двухэтажные дома), где нет нормальных удобств: туалет на улице, дырка в земле.

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Для сравнения, я ездил в прошлом году по роботе по объединенным территориальным громадам Николаевской и Херсонской областей Украины. Был в теперь оккупированном селе Великие Копаны на 6000 населения, где есть муниципальная студия звукозаписи. Например, приходит молодежь, записывает свой рэп, а по вечерам приходят люди старшего возраста и записывают свои какие-то лирические баллады. Я не уверен, что хоть в одном российском областном центре есть такая муниципальная студия звукозаписи, а вот в украинском селе в Херсонской области была.

То есть богатство России – это миф?

Это самый главный миф. У меня были родственники, которые в самом деле ездили на заработки в Россию. Но как только появился безвиз, они поехали работать в Европу. У них были иллюзии долгие годы, что Россия сытая, что там хорошо жить, или себя как-то можно реализовать. Это самый главный миф, а остальные уже развенчаны.

И еще один миф – это великая русская культура. Да, есть там культура, как и в других странах. Но россияне-то думают, что во всем мире все читают и восхищаются Пушкиным, Толстым, Достоевским, Чеховым, все обязательно слушают Рахманинова, Чайковского… Конечно, есть отдельные люди на Западе, которые изучают русскую культуру профессионально, но русская культура не является какой-то особенной. Всеобщего восхищения нет, это тоже миф.

Более того, она насквозь пропитана пропагандой. Есть чудесная книжка Евы Томпсон «Трубадуры империи», которая вышла в Украине в 2006 году. Это прекрасная книга, которая говорит о том, как все «великие» русские писатели прославляли режим. Лермонтов воспевал захват Кавказа. Известна опера Глинки по роману Сусанина «Жизнь за царя». Пушкин восхвалял подавление польского восстания. Все славили империю, воспевали войны.

Сейчас, начитавшись этих прекрасных «великих» русских писателей, россияне убивают украинцев якобы за то, чтобы мы тоже могли почитать эти книги. Должна быть серьезная ревизия, пересмотр всего, что там писалось, в каком контексте и так далее. Конечно, прекрасные произведения там есть, особенно те, которые тот или иной режим запрещал. «Недоросль» Дениса Фонвизина, «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева. Но и это все тоже внутри российской повестки.

Чего россияне не понимают про украинцев?

Ничего не понимают они. Тотальное непонимание. Главное, что они не верят, что мы отдельный народ со своей культурой, что мы отличаемся. Во-вторых, они считают, что мы хотя и такие же русские, но просто хитрые и жадные. В-третьих, у россиян есть такая парадигма, что существует два или три центра в мире, которые всеми руководят. Если мы, например, хотим в НАТО, значит, нами руководят из НАТО. Так думали даже мои друзья. У меня был друг, вроде бы адекватный, но уверенный, что украинскую общину Мурманска финансирует канадская диаспора. Хотя и по моему образу жизни было видно, что я живу скромно, и в Канаде я никогда не был. Те же самые ФСБшники спрашивали: «Кто вами управляет? С какими странами НАТО имеете контакты?» Сплошная теория заговора, магическое мышление.

То есть они не допускают, что у малых народов может быть субъектность. Обязательно такие народы должны выбрать себе «хозяина». И, конечно, русского. Все другие заблуждения отсюда.

Если режим поменяется и на смену «Россия-1» придет тот же «Дождь», например, настроения поменяются?

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Не думаю. Все эти вещи про великую Россию и про хохлов я слышал еще в 90-е, когда тотальной пропаганды не было. Были надписи на стенах: «Скажи спасибо сапогу советского солдата, что тебя не топчет сапог солдата НАТО». Написано фломастером, писал какой-то подросток. Откуда у него это в голове? Тогда еще ни Скабеевой, ни Киселева не было по телевизору.

Там нужно не просто поменять один телеканал на другой, а вести годами просветительскую работу о том, как на самом деле мир устроен, что такое рыночная экономика, как демократические механизмы работают, почему конкуренция – это хорошо, и как конкретно это отразится на тебе. Почему, если у тебя есть конкуренция на выборах, то потом у тебя мусор будут вовремя вывозить из баков. Как малым детям нужно рассказывать, они там ничего не понимают, азов не понимают. И это еще ни на одно поколение.

Смогут ли когда-то украинцы и русские общаться без ненависти?

Возможно, через несколько поколений, если будут для этого условия. Русские должны покаяться, признать свою коллективную вину за то, что происходит, за все эти преступления. Потому что даже если ты не в российской армии, ты своим бездействием, своей инфантильной позицией допустил эту войну. Во-вторых, репарации. В-третьих, все военные преступники должны понести наказание, в том числе те, кто занимался разжиганием ненависти (военкоры, Симонян). Судьба ведущих радио «Тысячи холмов» – прекрасный пример. Они были признаны соучастниками геноцида в Руанде.

И потом, соответственно, годы просвещения, пересмотр истории, культуры. Это все возможные компоненты демократического будущего России, где российские граждане будут жить в достатке, в комфорте, будут кататься по всему миру, знакомиться с другими культурами и дружить с соседями, а не воевать с ними. Но это даже не на годы задача, на десятилетия.

Андрей Яницкий