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Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Деякі дільниці у Канаді ще працюють. Триває голосування
фото: Reuters

Більшість виборчих дільниць вже закриті, деякі ще зустрічають виборців

Вебсайт Elections Canada зазнав збою під час підрахунку голосів на федеральних виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сайт став недоступним у багатьох регіонах Канади, коли почався підрахунок голосів після закриття виборчих дільниць. Elections Canada підтвердила наявність технічних проблем і працює над відновленням повного доступу до сайту.

Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів фото 1

Як відомо, в Канаді голоси підраховуються вручну, і результати передаються до місцевих офісів Elections Canada для подальшої обробки. Elections Canada звітує про результати покроково, коли вони підраховуються.

Кілька національних мовників Канади згадують про очевидні перебої у своїх програмах, а різні користувачі соціальних мереж ставлять це під сумнів. 

Підрахунок голосів триває, з попередніми результатами, які вже почали надходити з регіонів, де дільниці закрилися раніше.

Офіційні результати будуть оголошені після завершення підрахунку та перевірки голосів.

Нагадаємо, лідер правлячої Ліберальної партії Канади Марк Карні поділився світлиною з виборчої дільниці.

У соціальній мережі Х він зазначив, що вже проголосував та розмістив фото.

«Я щойно проголосував. Обов'язково зроби це і ти», – написав Марк Карні.

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Теги: вибори Канада парламент

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