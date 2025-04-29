Сайт Elections Canada «ліг» під час підрахунку голосів
Більшість виборчих дільниць вже закриті, деякі ще зустрічають виборців
Вебсайт Elections Canada зазнав збою під час підрахунку голосів на федеральних виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що сайт став недоступним у багатьох регіонах Канади, коли почався підрахунок голосів після закриття виборчих дільниць. Elections Canada підтвердила наявність технічних проблем і працює над відновленням повного доступу до сайту.
Як відомо, в Канаді голоси підраховуються вручну, і результати передаються до місцевих офісів Elections Canada для подальшої обробки. Elections Canada звітує про результати покроково, коли вони підраховуються.
Кілька національних мовників Канади згадують про очевидні перебої у своїх програмах, а різні користувачі соціальних мереж ставлять це під сумнів.
Підрахунок голосів триває, з попередніми результатами, які вже почали надходити з регіонів, де дільниці закрилися раніше.
Офіційні результати будуть оголошені після завершення підрахунку та перевірки голосів.
Нагадаємо, лідер правлячої Ліберальної партії Канади Марк Карні поділився світлиною з виборчої дільниці.
У соціальній мережі Х він зазначив, що вже проголосував та розмістив фото.
«Я щойно проголосував. Обов'язково зроби це і ти», – написав Марк Карні.
Коментарі — 0