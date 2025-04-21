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Уряд Німеччини оприлюднив план відновлення армії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Уряд Німеччини оприлюднив план відновлення армії
Пісторіус підримав цей підхід як прагматичний крок вперед
фото ілюстративне

Німеччина змінює підхід до наповнення збройних сил новими військовими

Новий уряд Берліна, сформований консервативними християнськими демократами Фрідріха Мерца та лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), оприлюднив коаліційну угоду, в якій викладаються плани нової добровільної військової служби для відновлення збройних сил Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазначає видання, план передбачає розсилання обов’язкової анкети всім 18-річним чоловікам – добровільно для жінок – для оцінки готовності та придатності служити. Ті, хто буде обраний, отримають запрошення на службу, але лише якщо вони цього захочуть.

Міністр оборони Борис Пісторіус, політик від СДПН, який, як очікується, залишиться на своїй посаді в новому уряді, підримав цей підхід як прагматичний крок вперед.

«З новою військовою службою ми забезпечимо як зростання, так і стійкість збройних сил», – сказав він на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі минулого тижня. «Ми робимо Бундесвер більш привабливим. Це і передумова, і результат».

Результативність такого підходу тимчасово викликає сумніви у військових колах Німеччини.

«Якщо базова військова служба не зможе суттєво мотивувати більше молодих людей добровольцями до збройних сил у найближчому майбутньому, Бундесверу не вистачатиме необхідної кількості активних солдатів і підготовлених резервістів», – сказав Крістіан Ріхтер, підполковник запасу та юридичний експерт Німецького інституту оборонних і стратегічних досліджень, дослідницького центру Бундесверу.

«Це поставило б під загрозу обороноздатність Німеччини – як з точки зору національної оборони, так і колективної оборони в рамках НАТО. Ці два аспекти неможливо розділити», – сказав Ріхтер.

Як відомо, після масштабного скорочення штату армії після холодної війни в 1994 році під керівництвом канцлера Гельмута Коля військові бази Німеччини були закриті, особливо в містах.

Призов у Німеччині закінчився у 2011 році. У 2018 році рекрутингова кампанія Бундесверу на ігровій конвенції Gamescom у Кельні викликала негативну реакцію через плакат із написом «Мультиплеєр у найкращому вигляді». Критики звинуватили військових у применшуванні війни та нападах на підлітків.

На початку цього року східне місто Цвікау заборонило рекламу Бундесверу в громадських місцях, назвавши себе «містом миру» – хоча пізніше муніципальний наглядовий орган визнав це рішення незаконним. Саме на цьому тлі – зменшення видимості та політичних коливань – Німеччина зараз робить ставку на нову, добровільну військову службу.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії озброєнь. У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2 та чотири машини Kinetic Defence Vehicles – це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.

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Теги: Німеччина армія

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