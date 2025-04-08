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Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до надзвичайного стану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до надзвичайного стану
Німеччина готова вкладати у навчання школярів на випадок назвичайного стану
фото із відкритих джерел

ФРН пропонує підготовку учнів шкіл до можливих криз та військових дій

Міністерство внутрішніх справ ФРН виступило за підготовку учнів шкіл до можливих криз та військових дій. Йдеться зокрема про курси «першої допомоги з елементами самозахисту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

«З урахуванням розвитку ситуації у сфері безпеки останнім часом слід приділяти більше уваги цивільній обороні, зокрема вже у шкільній освіті. Стихійні лиха, перебої в електропостачанні, пожежі, кібератаки та гібридні загрози створюють різноманітний спектр ризиків. Тому необхідне вище суспільне усвідомлення цієї проблематики», – заявив представник міністерства Максиміліан Калль. При цьому в МВС наголосили, що відомство не має наміру втручатися в навчальні програми, складати які мають земельні уряди.

У бундесвері та німецькій розвідці вважають, що атака Росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм у перспективі 4-7 років.

У березні поточного року керівництво ЄС опублікувало документ «Стратегія готовності». У ньому Брюссель закликав національні уряди вжити заходів, які б дозволили громадянам краще підготуватися до можливих майбутніх криз – від лісових пожеж і промислових аварій аж до збройних конфліктів.

Раніше стало відомо, що Німеччина готує план оборони на випадок можливого вторгнення РФ у країни НАТО. Бундесвер готується до найгіршого сценарію на основі прийнятого політиками «Оперативного плану «Німеччина». Перша версія стратегічного документа налічує 1 000 сторінок, а його деталі засекречені. 

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Теги: Німеччина стихійні лиха школа надзвичайний стан надзвичайні ситуації надзвичайна ситуація

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