Вибори в Канаді. Карні та його головний суперник вперше зійшлися на дебатах

Під час дебатів у Канаді Карні вперше зіткнувся з головним суперником

Наступні дебати, англомовні, заплановані на 17 квітня

Під час дебатів 16 квітня в Монреалі, лідери двох основних політичних партій Канади – Марк Карні (Ліберальна партія) та П'єр Полієв (Консервативна партія) вперше зустрілися в прямому ефірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Straits Times.

Це перше зіткнення між двома чоловіками після обрання Карні лідером лібералів у березні.

Колишній банкір Карні наголосив на своєму досвіді в управлінні кризами, заявивши, що він є найкращим кандидатом для ведення переговорів з Трампом.

Своєю чергою Полієв звинуватив Карні в продовженні політики колишнього прем'єра Джастіна Трюдо, яку він вважає відповідальною за інфляцію та дефіцит житла.

Карні відповів, що він не є Трюдо і що вибори стосуються того, хто зможе протистояти Трампу.

«Ви такі ж, як Джастін Трюдо... нам потрібні зміни, а ви, містере Карні, не змінюєтеся», – сказав Полієв Карні.

«Містер Полієв, я не пан Трюдо. Ці вибори щодо питання про те, хто досягне успіху, а хто зіткнеться з Трампом», – відповів Карні.

Наступні дебати, англомовні, заплановані на 17 квітня.

У січні Джастін Трюдо оголосив про свою відставку на фоні падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.

9 березня Ліберальна партія Канади обрала Марка Карні своїм новим лідером, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня.