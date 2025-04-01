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Вперше з часів Другої світової. Німеччина розгорнула бронетанкову бригаду на східному фланзі НАТО

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Вперше з часів Другої світової. Німеччина розгорнула бронетанкову бригаду на східному фланзі НАТО
Німеччина долучилася до зміцнення східного флангу НАТО
фото: AP

Нова бригада має бути повністю введена в дію до 2027 року

Німеччина офіційно відкрила своє перше з часів Другої світової війни постійне іноземне військове представництво. У Литві розмішена 5-тисячна бронетанкова бригада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

В такий спосіб Німеччина долучилася до зміцнення східного флангу НАТО, зауважує видання. Новостворену 45-ту бронетанкову бригаду було розгорнуто під час церемонії поблизу литовської столиці Вільнюса. Було створено тимчасовий штаб, оприлюднено герб бригади, а сам підрозділ тепер офіційно перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Губера.

Берлін пообіцяв довгострокове розгортання підрозділу в 2023 році – після десятиліть оборонної політики, що не передбачала постійного розміщення бойових підрозділів за кордоном.

Бригада має бути повністю введена в дію до 2027 року, вона базуватиметься в новому військовому комплексі в Руднінкаї, приблизно за 30 кілометрів на південь від Вільнюсу. До того часу війська діятимуть з тимчасових литовських баз. План включає не лише передові, але й допоміжні підрозділи (медичний центр, роту зв’язку тощо).

Наразі у Литві дислокуються 150 німецьких військових, а до кінця поточного року їх має стати вже 500.

Нагадаємо, у березні цього року верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план щодо мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни. Йдеться про суму трильйон євро.

Раніше законопроєкт щодо зміцнення німецьких Збройних сил і модернізації інфраструктури підтримала і нижня палата німецького парламенту – Бундестаг.

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Теги: Німеччина НАТО

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