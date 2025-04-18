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На місцевих виборах у Фінляндії перемогли п’ять кандидатів українського походження

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На місцевих виборах у Фінляндії перемогли п’ять кандидатів українського походження
Свинаренко: Участь українців в політичному житті Фінляндії – це те, що допоможе захистити права громад, інтересів українців
фото Арсенія Свинаренка

Один з керівників Товариства українців у Фінляндії пояснює природу українських рекордів на фінських виборах

У Фінляндії відбулися вибори, результати яких впливатимуть на багато питань на місцевому рівні. У результаті – п’ять кандидатів українського походження обрано в муніципальні і регіональні ради. Член правління Товариства українців у Фінляндії Арсеній Свинаренко пояснив цей феномен у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Ми маємо рекорд – приблизно 20 кандидатів, які представляють українські громади в різних регіонах Фінляндії. Серед них ті, які активно беруть участь в роботі місцевих організацій діаспори, лідери місцевих громад. Багато українців, які вже довго живуть в Фінляндії. Це дуже різноманітна група. Результати теж рекордні – п’ять кандидатів українського походження обрано в муніципальні і регіональні ради. Переважно, це мешканці заходу країни», – розповів експерт.  

За його словами, один з факторів залучення українців полягає в тому, що на цих виборах фінські партії зазнали великих проблем з набором кандидатів через «зниження інтересу до локальних питань» та значне розширення кола відповідальності місцевої влади. Він додав, що це додаткова робота і навантаження з невисокою винагородою, адже люди продовжують працювати на своїй роботі.

Вікторія Хуленко – одна з українців, які виграли вибори. Вікторія 17 років живе у Фінляндії і працює педагогом
Вікторія Хуленко – одна з українців, які виграли вибори. Вікторія 17 років живе у Фінляндії і працює педагогом
фото з Facebook Вікторії Хуленко

І другий фактор – збільшення кількості українців у всіх регіонах Фінляндії через повномасштабне вторгнення. «Українці стали другою за розміром етнічною групою, випередивши естонців. Після 22-го року кількість українців в Фінляндії збільшилася з 8-9 до 80 тис. Зараз десь 50 тис. українців живе в країні. І це дуже логічно, що партії запрошують представників громад українців», – підкреслив фахівець. 
 
Третій момент, за словами Свинаренка, полягає в тому, що партії намагаються продемонструвати свою орієнтованість на Україну, українців і беруть до уваги інтереси нової великої меншини у Фінляндії. «Було багато випадків, коли партії цілеспрямовано приходили до українських організацій і шукали активних людей, готових представляти громади», – додав він. 

Українці в Гельсінкі на акції до Дня соборності України
Українці в Гельсінкі на акції до Дня соборності України
фото з Facebook Товариства українців у Фінляндії

Свинаренко наголошує: ще один важливий результати виборів – не тільки те, що обрали п'ятьох українців, а й те, що під час кампанії була проведена дуже інтенсивна інформаційна робота. «Самі кандидати з різних партій об'єднувалися для цього. Це виховання майбутніх виборців, підвищення інформованості про політичне життя Фінляндії. І це контакти з різними політичними партіями на регіональному рівні», – пояснив експерт.

Член правління Товариства українців акцентував увагу, що участь українців в політичному житті Фінляндії – це те, що допоможе захистити права громад, інтересів українців. Бо, на його переконання, є реальна загроза для української діаспори з боку організацій росіян, які активно працюють з українцями і русифікують їх. 

Як відомо, новим мером столиці Фінляндії стане політик російського походження.

Нагадаємо, Фінляндія не планує відправляти миротворців в Україну, оскільки це питання не є актуальним у нинішніх умовах війни. Як інформує «Главком», про це заявив президент Александр Стубб в інтерв’ю виданню Die Welt.

За його словами, дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на «символічну», але не має реальної перспективи.

До слова, парламент Фінляндії одностайно схвалив пропозицію уряду й заборонив росіянам купувати нерухомість у країні через загрозу національній безпеці. Про рішення парламенту повідомляє державний мовник Yle, передає «Главком».

Повідомляється, що ця ідея в країні виникла ще у вересні 2024 року. Тоді зазначалось, що в документі не називатимуть чітко держави,  але законпоширюватиметься на громадян тієї країни, яка «порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави і може загрожувати безпеці Фінляндії».

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Теги: вибори Фінляндія українці кордон

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