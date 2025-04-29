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Боротьба України проти РФ є боротьбою за мир у Німеччині – Мерц

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Боротьба України проти РФ є боротьбою за мир у Німеччині – Мерц
фото: Укрінформ

Мерц зробив заяву про надання допомоги Україні

Боротьба України проти російської агресії є водночас боротьбою за збереження миру й свободи у Німеччині. Про це заявив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який повинен вступити на посаду 6 травня, за результатами так званого малого з'їзду ХДС, передає «Главком».

Мерц наголосив, що надаючи допомогу Україні, Німеччина захищає свою свободу та європейські цінності. 

«Адже й ми безпосередньо зазнаємо загрози від цієї війни та з боку Росії. Ми щоденно стикаємося із диверсіями: бачимо руйнування даних і підводних кабелів, спостерігаємо систематичну дезінформацію нашого населення, стаємо свідками отруєнь і замовних убивств у численних європейських містах. За всім цим стоїть російське керівництво та його пособники», – додав він.

Нагадаємо, раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами.

Фрідріха Мерца, лідера німецьких консерваторів, можуть затвердити на посаді нового канцлера Німеччини вже на початку травня. У разі призначення його перший закордонний візит, ймовірно, відбудеться до України.

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Теги: Фрідріх Мерц Німеччина війна Україна росія військова допомога

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