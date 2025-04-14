Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є одне «але»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є одне «але»
Політик підтримає передачу ракет Taurus, але за умови згоди союзників
фото: AP

Майбутній канцлер вважає, що Німеччина має взяти участь у поставках ракет Україні

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

Майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу зазначив, що вже кілька країн постачають українцям свої крилаті ракети для захисту від російських загарбників.

«Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також», – сказав він.

Мерц наголосив: якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких поставках. На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.

«Збройні сили України вже три роки тільки реагують. Настав час, щоб вони почали впливати на хід подій», – заявив політик.

Як приклад можливого застосування ракет Taurus він назвав знищення наземних шляхів між Росією та окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України.

Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

Нагадаємо, блок німецьких консервативних партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) досяг угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) про формування урядової коаліції.

До слова, наприкінці 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Водночас більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Теги: Німеччина озброєння Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер ХДС Фрідріх Мерц поспішив зіграти гамбіт
Гамбіт Мерца: Німеччина запускає історичне переозброєння
21 березня, 18:44
Дрони використовуються на відстань у 10 км
Ринок зброї в Україні: оптоволоконні дрони стали новим рішенням
14 березня, 10:42
Зеленський з Фінляндії онлайн поспілкувався з журналістами
«Був би результат». Зеленський про можливу зустріч делегацій України та Росії
20 березня, 00:25
У Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель, законопроєкт ухвалили в пʼятницю, 21 березня, 53 голосами за
Німеччина підтримала план інвестицій на €1 трлн: це вплине на допомогу Україні
21 березня, 14:05
У Баварії священника звинуватили в організації алкогольних вечірок
Алкогольні вечірки зі школярами? У Німеччині розгорівся скандал через священника
24 березня, 08:23
Дві третини німців занепокоєні, що Росія може напасти на інші держави Європи
Абсолютна більшість німців боїться нападу Росії: опитування
4 квiтня, 13:44
Триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 березня, 07:43
Міністр оборони Німеччини Борис ПісторіусЦя коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей
Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
11 квiтня, 20:15
Міністри оборони України та Норвегії обговорили оснащення українських військ сучасним озброєнням
Норвегія виділить €830 млн на оснащення й навчання української бригади
12 квiтня, 14:58

Політика

Зловмисник намагався спалити живцем губернатора штату Пенсільванія разом із родиною
Зловмисник намагався спалити живцем губернатора штату Пенсільванія разом із родиною
Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є одне «але»
Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є одне «але»
«Зробили помилку». Трамп відреагував на удар окупантів по Сумах
«Зробили помилку». Трамп відреагував на удар окупантів по Сумах
Атаками по Україні Путін перевіряє терпіння Трампа – Sky News
Атаками по Україні Путін перевіряє терпіння Трампа – Sky News
Трамп своїми діями продовжує війну в Україні – The Telegraph
Трамп своїми діями продовжує війну в Україні – The Telegraph
Після удару по Сумах сенатор Грем закликав запровадити санкції проти РФ
Після удару по Сумах сенатор Грем закликав запровадити санкції проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
127K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум
15K
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua