Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є одне «але»

Майбутній канцлер вважає, що Німеччина має взяти участь у поставках ракет Україні

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

Майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу зазначив, що вже кілька країн постачають українцям свої крилаті ракети для захисту від російських загарбників.

«Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також», – сказав він.

Мерц наголосив: якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких поставках. На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.

«Збройні сили України вже три роки тільки реагують. Настав час, щоб вони почали впливати на хід подій», – заявив політик.

Як приклад можливого застосування ракет Taurus він назвав знищення наземних шляхів між Росією та окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України. Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

Нагадаємо, блок німецьких консервативних партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) досяг угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) про формування урядової коаліції.

До слова, наприкінці 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Водночас більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.