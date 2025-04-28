У Німеччині знайдено мертвою письменницю, яка починала карʼєру в Україні

Письменницю без ознак життя знайшов її син

За даними ЗМІ, Олександру Фрьоліх було застрелено

У Гамбурзі знайдено мертвою 58-річну німецьку письменницю Олександру Фрьоліх. Її твори потрапляли до списків бестселерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Письменницю без ознак життя знайшов її син. Це сталося 22 квітня у плавучому будинку в гамбурзькому районі Мурфліт, де останнім часом жила Фреліх.

На місці вилучили волокна та залишки крові, а також обстежили воду навколо будинку, припускаючи, що туди могли викинути знаряддя вбивства.

Після огляду місця й речових доказів слідство дійшло висновку, що смерть жінки, ймовірно, була насильницькою, тому за розслідування взявся відділ убивств.

За даними місцевого видання NDR, Фреліх нібито застрелили. Офіційну причину смерті правоохоронці не розголошують.

Фрьоліх починала як журналістка: заснувала жіночий журнал у Києві. Пізніше вона працювала журналісткою-фрілансеркою в Німеччині для жіночих та інших журналів, таких як Stern, перш ніж почала писати романи.

У 2012 році жінка опублікувала свій дебютний роман «Моя російська свекруха та інші катастрофи», який, за її словами, був заснований на її власному досвіді шлюбу з росіянином.

Твір увійшов до списку бестселерів журналу Der Spiegel, одного з найбільш ретельно відстежуваних показників продажів художньої та науково-популярної літератури в Німеччині, де він залишався протягом декількох місяців. Згодом її переклали французькою мовою. Тогочасний критик описав його як «веселу сатиру на західно-східні відносини».

У 2016 році вона опублікувала кримінальний роман «Смерть – це певність», який мав такий самий успіх, а у 2019 році – «Скелети в шафі». Обидва були опубліковані у видавництві Penguin. Її романи характеризуються поєднанням гумору, сімейних історій та соціальних тем.

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