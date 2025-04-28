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Мерц назвав імена міністрів нового уряду Німеччини. МЗС очолить прихильник допомоги Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мерц назвав імена міністрів нового уряду Німеччини. МЗС очолить прихильник допомоги Україні
Мерц також створив нове міністерство цифровізації, обравши фізика Карстена Вільдбергера для просування «назрілих цифрових реформ» в уряді
фото: Hannibal Hanschke/EFE via EPA

Міністерство закордонних справ очолить досвідчений експерт з оборони та зовнішньої політики Йоганн Вадефуль

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який повинен вступити на посаду 6 травня, у понеділок оприлюднив перші імена очільників міністерств майбутнього уряду. Як передає «Главком», про це пише Politico.

Патрік Шнідер, ветеран транспортної політики, очолить міністерство транспорту, а Карін Прін, яка раніше керувала освітою в північній землі Шлезвіг-Гольштейн, стане міністром освіти. Ніна Варкен, фахівчиня з правових питань Бундестагу, призначена очолити міністерство охорони здоров’я.

Мерц також створив нове міністерство цифровізації, обравши фізика та керівника технічних галузей Карстена Вільдбергера для просування «назрілих цифрових реформ» в уряді.

Культурними та медійними справами керуватиме Вольфрам Веймер, відомий журналіст і видавець. А депутат Крістіане Шендерляйн стане міністром спорту та волонтерської політики.

Також Мерц призначив членів свого консервативного Християнсько-демократичного союзу до МЗС. Зокрема, Серап Гюлер займатиметься питаннями міжнародного співробітництва, а Гюнтер Кріхбаум, ветеран політики ЄС, бере на себе роль державного міністра з європейських справ.

Ключовий соратник Мерца та колишній парламентський керівник ХДС/ХСС Торстен Фрай стане головою Адміністрації. Фрай відповідатиме за координацію діяльності уряду та забезпечення роботи Кабінету міністрів. А колишня керівниця енергетики та ексдепутатка Катерина Райхе керуватиме міністерством економіки та енергетики.

Міністерство закордонних справ очолить досвідчений експерт з оборони та зовнішньої політики Йоганн Вадефуль. 

Мерц назвав імена міністрів нового уряду Німеччини. МЗС очолить прихильник допомоги Україні фото 1
фото: Kira Hofmann / AOP

Bloomberg повідомляє, що Вадефул – переконаний європеєць із міцними зв'язками з міжнародними партнерами Німеччини в ЄС і НАТО, а також твердий прихильник підтримки України в її обороні від вторгнення Росії. 62-річний Вадефул також близький до збройних сил і служив добровольцем у 1980-х роках.

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

Також новий уряд Берліна, сформований консервативними християнськими демократами Фрідріха Мерца та лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), оприлюднив коаліційну угоду, в якій викладаються плани нової добровільної військової служби для відновлення збройних сил Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

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Теги: Німеччина Фрідріх Мерц

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