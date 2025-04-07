Названо країну ЄС, яка стала лідеркою за кількістю заяв від прохачів притулку

Замість Німеччини лідеркою серед країн Європи, у яких найчастіше просять притулку, стала Франція

Німеччина вперше за багато років втратила перше місце у переліку країн ЄС, де шукачі притулку намагаються здобути право на проживання. Про це йдеться у непублічному дослідженні Єврокомісії, яке опинилося у розпорядженні журналістів, повідомляє «Главком» із посиланням на Welt am Sonntag.

Згідно з документом, Німеччина за перші місяці 2025 року втратила перше місце серед країн ЄС, де шукачі притулку найчастіше намагаються оформити цей статус.

Наразі першу позицію займає Франція – за перший квартал року там подали майже 41 тис. заявок. На другому місці Іспанія з більш ніж 39 тис. заявок, а Німеччина – на третьому місці з понад 37 тис. Порівняно з цим же періодом 2024 року кількість поданих у Німеччині заявок скоротилася на 41%.

Найменше заявок зареєстрували в Угорщині та Словаччині (22 та 37 відповідно). Загалом у ЄС за перший квартал року подали понад 210,6 тис. заявок на здобуття притулку.

Найчастіше шукачі притулку є громадянами Венесуели, Афганістану та Сирії. При цьому кількість заявок від венесуельців зросла на 44%.

Пишуть і про зростання кількості заявок від українців на 84%. Міграційне питання стало однією з центральних тем передвиборної кампанії у Німеччині перед достроковими виборами.

Консерватори та соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.

Нагадаємо, мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок.