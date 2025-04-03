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Німеччина підготувала проєкт заходів у відповідь на мита США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Німеччина підготувала проєкт заходів у відповідь на мита США
Німецький міністр вважає, що ЄС має укладати нові торговельні альянси
фото: Bild

Роберт Габек: «Подивимося, хто виявиться сильнішим у цьому армрестлінгу»

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Сьогодні під час виступу він назвав дії Дональда Трампа «днем свавілля» і звинуватив США в «економічному сліпому польоті», що загрожує «безробіттям і розоренням» для мільйонів людей.

Габек наголосив, що Євросоюз має виступити єдиним фронтом, укладати нові торговельні альянси, зокрема із Канадою та Мексикою, та  зміцнювати внутрішній ринок.

«І в нас уже все готово. Я не повинен вам це показувати, але покажу – це список заходів у відповідь. Потрібно захистити наші економіки і чинити максимальний тиск. Тоді подивимося, хто виявиться сильнішим у цьому армрестлінгу», – каже він.

Водночас канцлер Олаф Шольц назвав плани Трампа «грубо помилковими» і «нападом на торговельний порядок, який приніс добробут усьому світу».

«Увесь світ, включно зі споживачами та компаніями в США, відчує на собі наслідки цих непродуманих рішень», – заявив Шольц.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

До слова, за розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки.

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Теги: тарифи США Німеччина

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