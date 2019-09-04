Вибори в Німеччині: вже загроза, але ще не нацисти



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Що принесе успіх «Альтернативи для Німеччини» на земельних виборах?

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Выборы в ландтаги Саксонии и Бранденбурга, пришедшиеся ныне на символическую дату — 1 сентября (начало Второй мировой войны), а вернее, их результаты, заставили многих наблюдателей как в Европе, так и за ее пределами, если не содрогнуться, то, как минимум, поежиться. В обеих землях крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), не так давно считавшаяся маргинальной, заняла второе место, существенно укрепив свои позиции.

«Ровно 80 лет спустя в Германии празднует успех партия, которая боролась за голоса избирателей с помощью националистических идей и расистской неприязни… Нет сомнений: нынешние результаты выборов воодушевят сторонников AfD по всей стране», — пишет в своей колонке главный редактор Deutsche Welle.

Еще бы не воодушевить! Если в Саксонии AfD вплотную приблизилась к главной большой партии современной Германии — Христианско-демократическому союзу (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, то в Бранденбурге значительно обогнала ее. Согласно предварительным данным, в Саксонии ХДС набрала 32,1% голосов, а AfD — 27,5%. Характерно, что многолетние партнеры христианских демократов по правящей коалиции — социал-демократы — откатились на этих выборах аж на пятую позицию с 7,7% голосов, пропустив вперед и «Левых» (Die Linke, 10,4%), и «Зеленых» (Die Grunen, 8,6%).

В Бранденбурге AfD также на второй позиции с 23,5% голосов. Разница с Саксонией здесь лишь в том, что на первом месте тут социал-демократы с 26,2%, а ХДС лишь на третьей позиции с 15,6% голосов.

Комментируя шокирующие результаты выборов в этих двух немецких землях, обозреватели не могут удержаться еще от одной мрачной исторической параллели. На последних относительно свободных выборах веймарской Германии, прошедших в ноябре 1932 года, национал-социалисты во главе с Гитлером так же, как и сейчас AfD, набрали около трети голосов избирателей. И тогда, напомним, их тоже многие считали маргиналами…

О том, стоит ли уже бить во все колокола или же ситуация еще не настолько критична, как 80 лет назад, обозревателю «Росбалта» рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман, живущий несколько последних лет в Германии.

Насколько, на ваш взгляд, Германия приблизилась в прошедшее воскресенье к своему новому 1933 году?

В силу ряда причин, я думаю, что пока преждевременно готовится к «новому 1933 году». Во-первых, этот успех AfD относителен. Не забудем, что это все-таки восточная Германия, где у этой партии, особенно в Саксонии, традиционно сильные позиции. Там AfD более авторитетна, чем где бы то ни было в стране. Соответственно, выборы там не отражают ситуацию в целом в Германии.

Да, цифры, показывающие нынешнюю поддержку «Альтернативы» избирателями, действительно похожи на те, что получила гитлеровская НСДАП в 1932 году — на последних свободных выборах перед приходом Гитлера к власти. Но, во-вторых, надо вспомнить, что Гитлер пришел к власти не самостоятельно, а благодаря союзу с другими правыми партиями, прежде всего, с партиями тогдашнего правого центра и националистами. Только так тогда можно было сформировать правительство (первое правительство Гитлера было коалиционным).

Сейчас совершенно другая ситуация. Никто из нынешних немецких партий не будет вступать в коалицию с AfD. Это исключено. Она полностью изолирована в сегодняшней Германии.

В-третьих, что также немаловажно, AfD — это все-таки не НСДАП. С моей точки зрения, есть некоторое преувеличение степени опасности, токсичности этой партии. Безусловно «Альтернатива для Германии» — партия правая, некоторые высказывания отдельных ее руководителей очень сильно отдают ксенофобией, но все-таки ее нельзя назвать нацистской в полной мере. Это скорее правые популисты с националистическим уклоном. У них, безусловно, есть и нацисты, но не они формируют политику партии. Лидеры AfD скорее правые популисты с антимигрантской националистической риторикой.

Кроме того, мы не должны забывать, что нацистов к власти в 1933 году привела тогдашняя немецкая бизнес-элита и аристократия. Сейчас аристократии в Германии как таковой нет. Бизнес-элита тоже явно не мотивирована поддерживать AfD. К тому же, нацистов в 1933 году поддерживали в противовес левым тенденциям того времени, прежде всего, борясь с так называемой «коммунистической угрозой». Сейчас такой угрозы в стране тоже нет.

Тем не менее, в современной Европе уже имелись и совсем недавние примеры формирования весьма причудливых коалиций. Например, в Греции, как мы знаем, несколько недавних лет у власти в стране вместе с «радикально-левой» партией СИРИЗА находилась националистическая партия «Независимые греки». В связи с этим у меня вопрос: возможна ли в перспективе у AfD коалиция с германскими левыми, той же Die Linke?

Нет, это невозможно. Дело в том, что СИРИЗА и «Независимых греков» объединило их общее противостояние давлению Евросоюза. Они сошлись на этом. У AfD основной месседж — антимигрантский. Здесь Die Linke занимает противоположную AfD позицию и электорат левых — тоже. На всех митингах и демонстрациях против AfD, которые здесь в Германии проходят часто, основной их состав — это молодежь, настроенная в левом духе. То есть такой кульбит Die Linke, который проделал Сталин, когда только вчера он еще был против Гитлера, а сегодня уже с ним — сейчас практически невозможен. AfD и Die Linke сегодня объединяет лишь то, что обе партии настроены прокремлевски. Но все-таки это не повод для коалиции между ними — придется объяснять своим избирателям, почему они решились на такой шаг.

Но часть членов Die Linke участвует в антимигрантских акциях, которые проводят правые…

Тех людей из Linke, которые в той или иной степени участвуют в антимигрантских акциях, в партии «репрессируют» — исключают из нее.

Но при этом в Die Linke есть, например, такой деятель, как Сара Вагенкнехт, которая периодически тоже высказывается не только прокремлевски, но и антимигрантски…

Да, хотя и не до такой степени, как члены AfD. Но, тут есть еще такой момент, что Linke — это сложносоставная партия. В нее входят различные организации и группировки — от троцкистских, до лево-экологических, коммунистических, а также наследников Социалистической единой партии Германии (СЕПГ — бывшая правящая партия в ГДР, — «Росбалт»). В связи с этим я думаю, что если бы пошла речь о союзе с AfD, Die Linke просто развалилась бы, поскольку такое там не приняли бы очень многие ее члены. Поэтому я полагаю, что подобное просто невозможно.

Беседовал Александр Желенин

Джерело: Росбалт