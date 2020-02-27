  1. Головна
  2. Дайджест ЗМІ
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Дайджест ЗМІ

    Вогнище спалахнуло у Вухані, а інші місця – лиш іскри. Там, де їх вдасться опанувати, вони швидко згаснуть

    • Розсилка
    Вогнище спалахнуло у Вухані, а інші місця – лиш іскри. Там, де їх вдасться опанувати, вони швидко згаснуть

    Літак є ідеальним вектором перенесення вірусу

    В туристів вірус виявляють зрідка. Його радше переносять постійні мешканці. Коментує епідеміолог зі Школи публічного здоров'я Центру післядипломної медичної освіти доктор Павел Гжесьовський.

    В Італії різко зросла кількість спричиненої коронавірусом захворюваності. Європа в небезпеці?

    Механізм поширення коронавірусу з Вуханя такий: вогнище спалахнуло в Китаї, а інші місця – це лиш іскри з нього. Там, де їх вдасться опанувати, вони швидко згаснуть. Як в Німеччині, де одна особа заразила кільканадцять інших, але вдалося впровадити карантин і більше випадків не занотовано. В Італії це, як ясно видно, не вдалося, може, пильність була приспана. А може, тому що хтось  почувався легкохворим і не пішов до лікаря. Або тому, що ознаки хвороби були слабо вираженими, хоч все одно інфікував...

    Багато поляків було в Італії на феріях. Їхні фірми рекомендують їм, щоб після повернення два тижні попрацювали вдома. Це добра ідея?

    Це вираження великої обережності, але ідея незла. Ми досить добре знаємо, де в Італії вірус з'явився, – це реґіони Ломбардія і Венето. Люди, які там були і мають якісь симптоми, могли би де факто вжити карантинних заходів. Але ті, що повернулися з інших реґіонів, – не конче. В туристів рідко виявляють вірус. Радше переносять його постійні мешканці, які контактують в магазинах, на ринках, у великих скупченнях людей.

    З'являються припущення, що можуть бути обмеження в русі, особливо авіаційному.

    Літак є ідеальним вектором перенесення вірусу. Але в основному через те, що літає швидко і далеко. А з точки зору умов на борту, він може бути навіть безпечнішим від автобуса або поїзда. Чи будуть запроваджені різкі кроки – це залежить від розвитку ситуації впродовж найближчих днів.

    Ситуація на 25 лютого (джерело Daily Mail)
    Ситуація на 25 лютого (джерело Daily Mail)

    Розмовляв Ярослав Копець

    Dr. Paweł Grzesiowski
    To iskry z ogniska w Chinach
    Gazeta Wyborcza, 25.02.2020

    Джерело: Zbruc

    літак хвороби карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ