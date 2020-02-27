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    У 89 осіб, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, немає коронавірусу, – Данілов

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    <span>&nbsp;Олексій Данілов запевнив, що&nbsp;<span>89 евакуйованих з Китаю українців здорові</span></span> - У 89 осіб, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, немає коронавірусу, – Данілов
     Олексій Данілов запевнив, що 89 евакуйованих з Китаю українців здорові

    Секретар РНБО наголосив, що молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, наразі не виявили коронавірусу

    Жоден із 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні не хворий на коронавірус Covid-2019. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, йдеться на сайті РНБО.

    За його словами, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, на сьогодні не виявили коронавірусу.

    Першу партію біоматеріалу було передано літаком до Києва 22 лютого.

    Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих – у неділю, 1 березня.

    Нагадаємо, 20 лютого в селище Нові Санжари Полтавської області прибули громадяни, евакуйовані із китайського міста Ухань, де розташований епіцентр спалаху коронавірусу SARS-CoV-2. Вони заселилися в медцентр Нацгвардії України «Нові Санжари». Серед них 45 громадян України та 27 іноземців, а також члени екіпажу і медперсонал.

    Мешканці Нових Санжар протестували проти розміщення евакуйованих у селищі. Протестувальники почали закидати автобуси і поліцейських камінням, розбили вікна в кількох автобусах. Один чоловік намагався автомобілем наїхати на правоохоронців, заявили в поліції. Унаслідок сутичок по медичну допомогу звернулися дев'ятеро правоохоронців і одна цивільна особа. 24 людей затримали. 21 лютого поліція відпустила 23 із 24 осіб. Загалом розпочато шість кримінальних проваджень за фактом масових заворушень.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

    Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

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