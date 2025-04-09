«Це їхнє ІПСО». Чи справді російські сили просунулися на кордоні Донеччини і Запоріжжя

Український військовослужбовець на полігоні неподалік від лінії фронту в Донецькій області, Україна, 21 січня 2024 року

Щодня противник намагається прорвати оборону

Днями спікер окупаційної влади на півдні України Володимир Рогов повідомив, що російська армія нібито просунулася уперед в районі Рівнопілля, що на стику Донеччини і Запоріжжя. Йдеться про територію, яку під час контрнаступу 2023 року звільнили Сили оборони України. Пропагандист подав це так, що армія РФ нібито вийшла на кордони Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Однак ані український Генштаб, ані DeepState про жодні зміни лінії фронту тут не повідомляв. У цілому лінія фронту тут, за даними DeepState, є статичною з кінця березня: захопивши Велику Новосілку, агресор зміг пробитися лише на лічені кілометри на північ і захід від цього селища.

Що наразі відбувається на стику Донеччини та Запоріжжя – та чому ця ділянка фронту така важлива для російської пропаганди? Як міняється тактика Росії на напрямку – і як їй протистоять бійці Сил оборони? І яку роль наразі у просуваннях агресора та тактиці ЗСУ грають дрони, зокрема – на оптоволокні?

Про це «Донбас Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») розповів військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади, яка тримає цю ділянку фронту.

Що зараз відбувається у зоні відповідальності вашої бригади?

Бригада перебуває на Рівнопільському напрямку. При контрнаступі (у 2023 році – ред. ) ми звільняли цей населений пункт. Нині виконуємо бойові завдання, відбиваємо атаки противника.

Штурмові дії продовжуються. Щодня противник намагається прорвати оборону, але нам вдається вчасно завдавати йому вогневого ураження. Його спроби є марними, успіху він не має.

Військовослужбовець 31-ої окремої механізованої бригади фото: скриншот з відео

Атаки стали більш інтенсивними?

Особливістю штурмових дій противника є те, що він здійснює комбіновані атаки: просувається малими групами піхоти у поєднанні з мотоциклами, баггі. Також армія РФ активно застосовує бронетехніку.

Усі ці атаки здійснюються з різних напрямків. У такий спосіб противник намагається знайти формулу успіху.

Втім, за рахунок того, що на дальніх підступах ми проводимо розвідку, успіху він не досягає.

Один із російських колаборантів, Владімір Рогов, який коментує бойові дії в Донецькій області, заявив, що російські війська нібито просунулися від Бурлацького до Шевченка на кордоні Донецької і Запорізької областей, зламавши оборону ЗСУ по лінії Шевченко-Вільне Поле. Як прокоментуєте такі повідомлення?

Абсолютно впевнений, що інформація не є підтвердженою, вона неправдива.

Були спроби агресора прорватися на мототехніці, але у них закріпитися не виходило в цьому районі.

Можливо, це їхнє ІПСО працює.

Новопавлівський напрямок на мапі проєкту DeepState фото: DeepState

Аналітики американського Інституту вивчення війни і британського міністерства оборони помітили, що Росія почала буксувати по всьому фронту. Для порівняння, якщо у листопаді минулого року РФ вдалося захопити 730 квадратних кілометрів української території, то в березні лише 143. Це при тому, що в березні кілька днів поспіль кількість штурмів по всій лінії фронту перевищувала 200 – стільки ж, скільки і було в листопаді минулого року. Що дозволило зупинити просування армії РФ?

За роки ведення бойових дій, кожна зі сторін намагається вигадати якусь тактику, а інша сторона відповідно – протидію на неї.

Хто швидше пристосовується і навчається, той має більший успіх. Забезпечення теж грає велику роль.

Ми швидше пристосовуємося до їхньої тактики, знаходимо протидію, креативні рішення. Наприклад, щодо безпілотних систем, управління та злагодженості бойових дій.

Росіяни якось змінили тактику у порівнянні з минулим роком? Чи це теж самі штурми?

Я б сказав, що вони намагаються їх змінити. Наприклад, у вигляді міксованих штурмів з мототехнікою.

Вони ставлять на швидкість або намагаються на певних напрямках сковувати чи відволікати наші засоби розвідки і артилерію. Користуючись цим, намагаються прорватися на інших напрямках.

Це певна гнучкість. Вона у них розвинена. Але такі інтенсивні м'ясні штурми, як були в районі Бахмута, навряд чи будуть.

Певні зміни є, але нам вдається їх передбачити.

Як Ви думаєте, чому цей напрям – один з пріоритетних для армії РФ? Навіть російські ІПСО запускаються, ніби є просування на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Противник намагається перевірити на міцність певні ділянки фронту, щоб знайти місце, де є просадка, зосередити там свої сили і намагатися пройти вперед.

Усе, щоб захопити вигідну ділянку місцевості або навіть населений пункт. Перед цим він перекидає відповідну кількість сил для того, щоб це реалізувати.

Головне тут не втратити пильність, вчасно все помітити і адекватно зреагувати. Але, звісно, недооцінювати противника не варто.

Чи є у росіян потенціал для активізації на південному фронті? Проєкт DeepState фіксував просування в районі Малих Щербаків та П’ятихаток Запорізької області. Але в цілому є враження, що росіяни досі не мали там значних сил. Тепер їх підтягують?

Це те, що я вже називав перевіркою на міцність лінії фронту. Це ті самі прощупування слабкого місця, відволікання уваги. Можливо, ставиться на те, що десь ми втратимо пильність, і противник спробує далі розвивати цей успіх.

Оріхівський напрямок на мапі проєкту DeepState фото: DeepState

Дрони, ви сказали, грають сьогодні одну з ключових ролей у відбитті російських штурмів. Завдяки їм вдається вчасно виявити спроби противника підійти до українських позицій та нанести вогневе ураження. За вашими словами, росіяни намагаються ставити ставку на швидкість, ймовірно, щоб тікати від FPV-дронів.

А як ваш підрозділ протидіє FPV-дронам на оптоволокні? Які є побажання до розробників та щодо забезпечення військ? Я так розумію, що зараз найгостріша проблема, коли український піхотинець один на один зустрічається з російським дроном?

Звісно, ви праві.

Застосування безпілотних літальних апаратів в умовах сучасної війни зростає в геометричній прогресії щомісяця. Тактика їхнього застосування також.

Як реагувати на дану ситуацію (коли боєць один на один з дроном – ред.) – це готувати піхотинців до протидії.

Але це не секрет, що і противник здійснює підготовку. Починаючи від пересування, закінчуючи стрільбою по дронах.

Йдеться не лише про штатну стрілецьку зброю, але й про мисливські помпові рушниці, сіткомети, дрони-винищувачі. Кожна сторона має свої хитрощі та секрети, які не вважаю доцільним розкривати.

З приводу виробників, то частка дронів на оптоволокні збільшується. На нашому напрямку також.

Способи протидії зараз мало, йде їхній активний пошук. Але робота триває. Приводу для паніки з нашого боку зараз зовсім немає.

Хотілось би, звісно, щоб вони летіли на більшу відстань і перебували у повітрі довше. Тобто потрібно посилювати батарею та дальність. Це основний принцип.

Денис Тимошенко, Владислава Савкова, «Донбас.Реалії»