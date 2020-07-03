Як знайти свого ментора і навіщо він потрібний



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В Україні інститут наставництва лише розвивається, але швидко набирає обертів

У США я переїхала у 2016 році і вже три роки працюю у Кремнієвій долині у сфері управління кадрами. Менеджмент та підхід до професійного розвитку у Сполучених Штатах дещо відрізняється від України. Одним із його популярних елементів є розвинена система менторства.

Ментори або наставники – це професіонали, які передають свій досвід людям, що знаходяться на нижчих щаблях професійної кар’єри. Останніх називають менті. Для мене особисто було відкриттям, що є люди, які готові добровільно і безкоштовно витрачати свій час та допомагати часто незнайомим людям.

Навіщо потрібен ментор?

У житті кожної людини настає момент, коли треба визначатися щодо свого подальшого кар’єрного і особистого росту, коли не знаєш, чи залишатися у своїй ділянці чи шукати нову, як перейти у компанії, де працюєш, на лідерські позиції чи підняти власний бізнес на нові висоти. І про все це можна запитати в людини, яка вже пройшла через подібні труднощі і досягла певних висот.

Три типи менторів

Загалом існує три типи менторів. Перший тип - кар’єрний тренер. Це новий тип професії. Ними, як правило, стають рекрутери або спеціалісти, що мають досвід роботи з людьми (часто із сертифікатом із коучингу). Вони можуть допомогти обрати кар’єру, побачити ваші таланти та спрямувати у напрямку кращого застосування ваших навичок. До таких людей варто звертатися на початку вашої кар’єри або коли ви думаєте про обрання нового шляху.

Другий тип - старший професіонал. Це людина, що відбулася у тій же професії, що ви для себе обрали. Як правило, такий ментор може підказати, як уникнути помилок і швидше просунутися в роботі, а також – як побудувати мережу професійних контактів.

Третій тип - стартап-радник. Якщо ви будуєте свою компанію, вам необхідні поради ззовні. Не тільки користувачів вашого продукту, а й того, в кого є багатий досвід побудови компаній і хто може бути вашим «адвокатом диявола» - ставити питання, які б критикували ваші дії, змушували дивитися на свої дії та рішення під новим кутом, бо часто, коли працюєш над власним проектом, маєш лише власну правду і своє «правильно».

Як знайти свого ментора?

Спочатку треба зрозуміти, навіщо вам потрібен наставник, які цілі ви переслідуєте. Далі, подумайте, хто з вашого оточення може вас вислухати та допомогти. Зайдіть на Linkedin і подивіться сторінки досвідчених людей, кар’єра яких вже відбулася, не соромтесь писати ним, розкажіть, що ви шукаєте поради, запрошуйте на віртуальну або реальну каву.

Можна шукати ментора й у власній компанії. Так само йому чи їй варто відразу пояснити, для чого ви шукаєте наставника. Якщо ви шукаєте нову роботу, не просить вашого ментора влаштувати в його компанію. Запитайте краще поради, як підготуватися до співбесіди, які навички необхідні для того, аби отримати бажану посаду.

Бути менті

Якщо ви знайшли наставника, ви зобов’язуєтесь бути менті - тобто учнем. Не очікуйте, що ментор зробить за вас всю роботу, можна допомогти тільки тому, хто дійсно відкритий отримувати поради і буде їх застосовувати. Ментор не переробить ваше портфоліо за вас, але розкаже, як це зробити. Поважайте час один одного, не пропускайте сесій, готуйте питання, виконуйте завдання, які дає ваш вчитель, і не забувайте, яка у вас мета.

В Україні інститут наставництва лише розвивається, але швидко набирає обертів. Менторство - це двосторонній процес і допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі, бо менторство підштовхує до розвитку лідерських якостей, збагачує професійне і соціальне коло. Адже кажуть: «Ти не зрозумієш сам, поки не поясниш комусь так, аби він зрозумів».

Ірина Невожай

Джерело: Голос Америки