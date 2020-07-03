У світі вже майже 11 млн людей захворіли на Covid-19



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ВООЗ повідомила, що у світі розробляється 141 вакцина від коронавірусу

Вилікувались від коронавірусу вже понад шість мільйонів людей

У світі станом на ранок 3 липня зафіксовано 6 140 827 випадків одужання від коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

Всього з початку пандемії у світі зареєстровано 10 985 656 випадків хвороби і 524 088 летальних випадків.

Зокрема, сьогодні зафіксували 11 235 нових випадків, з них 6 741 в Мексиці і по тисячі в Болівії, Екваторіальній Гвінеї і Гватемалі.

У США від початку пандемії зареєстровано 2 837 189 випадків, а в Бразилії — 1 501 353.

До відома, ВООЗ повідомила, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що «завдяки ЦК Трудової партії і злагодженості народу» вдалося запобігти проникненню коронавірусу в Північну Корею.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664).

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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