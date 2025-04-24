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Зустріч у Лондоні не відбулася: що далі?

Deutsche Welle
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Зустріч у Лондоні не відбулася: що далі?
Війна Росії проти України триває. Руйнування в Костянтинівці після удару РФ
фото: Reuters

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні щодо мирного врегулювання в Україні не відбулася. Що це означає для майбутнього переговорів та для Києва?

На 23 квітня у Лондоні була запланована зустріч міністрів закордонних справ Великобританії, США, України, Франції та Німеччини. З Києва на переговори до Лондона вирушила делегація у складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та глави міністра закордонних справ Андрія Сигіби.

Зустріч міністрів закордонних справ скасували

На порядку денному мав бути мирний план завершення війни Росії в Україні. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що США на переговорах у Лондоні мають представити свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією і замороження лінії фронту в рамках мирної угоди.

Однак зранку цього дня стало офіційно відомо, що зустріч на рівні міністрів у Лондоні не відбудеться. Перед цим видання Financial Times повідомило, що державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланник американського президента Стів Віткофф не будуть присутні на зустрічі з представниками України та європейських держав. Видання вказало, що це сталося після того, як український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає Крим російською територією, позаяк це суперечить Конституції України.

«Україна готова вести переговори, але не здатися»

Утім, переговори у Лондоні таки відбулися, але на іншому рівні високопосадовців.

«Це вже друга така зустріч – попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа», – написав у Telegram Єрмак і додав, що Україна вдячна партнерам «за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну».

Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами», – зауважив Єрмак.

За даними Умєрова, українська делегація у Лондоні зустрілася зі спеціальним посланцем президента США Кітом Келлогом. Глава міноборони назвав цю зустріч «продуктивною та успішною». 

Віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко на тлі зустрічі у Лондоні щодо припинення розв'язаної РФ війни заявила через соцмережу X, що «Україна готова вести переговори, але не здатися».

Як зазначила Свириденко, Україна не погодиться на угоду, яка дасть РФ можливість для перегрупування і «повернення з більшим насильством».

«Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир», – підсумувала Свириденко.

Що показали переговори у Лондоні?

Експерти сходяться на тому, що переговори у Лондоні показали – США не були готові до безапеляційної відмови України від їхніх мирних пропозицій.

«Американці сконцентрувалися на тому, щоб почати переговори з росіянами, і все. А далі, мовляв, процес має йти сам по собі і вони не будуть в це втручатися», – пояснює експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександра Краєв.

За його словами, США не усвідомлювали, що потрібно мати розуміння того, що пропонувати росіянам і що пропонувати українцям, і наскільки далеко вони готові йти, чи готові вони підтримувати України протягом переговорів і після них.

«Цього всього не було. І ця інфантильна позиція «погоджуйтесь, або ми виходимо з цього процесу», породжена якраз тим, що в них нема довготривалої цілі», – зазначив Краєв.

На переконання головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, демарш посадовців США у Лондоні був продиктований тим, що їхній план мирного врегулювання війни в Україні потрапив у когнітивну пастку представників Білого дому. Він вважає, що Трамп та його оточення переоцінюють роль США для України і помилково вважають, що країна дуже швидко впаде без допомоги Сполучених Штатів.

«Але Україна каже: ні, ми будемо воювати. Європа, яку США не вважає здатною на щось, починає казати, що ми будемо підтримувати Україну. Але США продовжують вірити, що вони грають занадто важливу роль і роблять ті пропозиції, зокрема по Криму, відповідно до їх світобачення. Це класичний когнітивний дисонанс, коли ваше розуміння не співпадає з тією реальністю, яка існує у світі», – зазначив у розмові з DW Ус.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що позиція США від початку була правильна – домовлятися лише про припинення вогню. А врешті-решт, за його словами, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф потрапив під російський вплив, і США поспіхом почали схиляти Україну до мирної угоди.

«Це принципова помилка, тому що неможливо домовитись про статус окупованих територій. Це просто неможливо. У деяких питаннях, як-от НАТО чи санкцій, не може бути швидкої угоди. Це потребує переговорів, складних компромісів, і цього не можна досягти швидко», – аргументував Фесенко.

Що Україні робити далі?

Україні не слід піддаватися на швидкий і безапеляційний примус до миру з боку США та вестися на провокативні пропозиції Білого дому щодо російських вимог, переконані експерти. Водночас, на їх думку, потрібно максимально зберігати робочі відносини з командою Трампа, а також підтримувати єдність європейських партнерів у питанні територіальної цілісності України. На думку опитаних DW експертів, це і є план, якого має дотримуватися офіційний Київ у питаннях мирних переговорів.

«Нам треба намагатися максимально залишити американців поруч, це буде можливо тільки, якщо в нас буде повна підтримка Європи: збройна, політична, економічна. Нам потрібно все робити для того, щоб Європа залишалася з нами і щоб ця стратегія, яку ми презентуємо американцям щодо миру, була не просто стратегією України, а була стратегією загальноєвропейською», – пояснив DW Олександр Краєв.

Лілія Ржеутська

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Джерело
Теги: Міноборони переговори Україна США

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