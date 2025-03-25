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Переговори США з РФ та російські активи для України: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Переговори США з РФ та російські активи для України: головне за ніч
Група сенаторів від обох партій хоче, аби Трамп передав російські активи Україні
фото: Армія inform

Парламентарі у США цікавляться, чи розглядає Білий дім можливість використання цих активів як важіль у переговорах із Москвою

У Саудівській Аравії США провели переговори з Росією, сенатори закликали адміністрацію Трампа передати Україні понад 300 млрд доларів конфіскованих російських активів, у Києві чоловік напав з ножем на перехожих, а у небі зафіксували незвичайне явище. «Главком» зібрав головні події ночі проти 25 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

США та Україна

Делегація України залишається в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на день для зустрічі з представниками США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Від джерела з української делегації стало відомо, що представники України залишаються у Саудівській Аравії у Ер-Ріяді ще на один день, щоб провести зустріч із представниками Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 23 березня у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді пройшла зустріч української та американської делегацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

Делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного складників.

США та Росія

Адміністрація президента США Дональда Трампа позитивно оцінила результати переговорів між делегаціями Вашингтона та Москви в Саудівській Аравії щодо припинення вогню між РФ та Україною в Чорному морі. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що одноденні переговори між представниками США та РФ у Ер-Ріяді завершилися в понеділок увечері (за київським часом). Обговорення стосувалося «вузької» ініціативи щодо припинення бойових дій на морі, що є частиною ширших дипломатичних зусиль Білого дому для досягнення майбутнього мирного врегулювання.

Джерело у Білому домі повідомило агентству, що на переговорах було досягнуто прогресу, і найближчим часом очікується «позитивне оголошення».

Напад у Києві

У Києві біля залізничного вокзалу 36-річний чоловік поранив ножем перехожих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, між підозрюваним та двома перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів.

Гроші для України

У США група сенаторів від обох партій закликала адміністрацію президента Дональда Трампа передати Україні понад 300 млрд доларів конфіскованих російських активів. Досі Білий дім використовував лише відсотки з цих коштів для фінансової допомоги Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Сенатори-республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн надіслали лист державному секретарю США Марко Рубіо. У документі вони запитують, чи готова адміністрація використати всі доступні фінансові механізми, щоб посилити тиск на Росію та змусити її припинити війну.

Парламентарі також цікавляться, чи розглядає Білий дім можливість використання цих активів як важіль у переговорах із Москвою.

Скандальна переписка

Обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену в звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News та CBS News.

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив передачу будь-яких військових планів і різко розкритикував журналіста, який оприлюднив інформацію, назвавши його «брехливим» та «дискредитованим».

Незвичайне явище у небі

У небі України та інших європейських країн спостерігається незвичайне явище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канали.

Незвичайне явище спостерігається у небі над Прикарпаттям, Херсонщиною та Миколаївщиною. Також «спіраль» бачили у Франції, Польщі та Німеччині.

Теги: Саудівська Аравія росія Україна США Київ Марко Рубіо конфлікт переговори

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