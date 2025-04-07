Академік НАН пояснив, яка катастрофа чекає на природу України

Зупинити процес зміни клімату неможливо, але сповільнити чи адаптуватися до змін все ще можна

«Підвищення середньорічної температури на 2-2,5 градуси – це катастрофа для рослинного світу України»

Глобальне потепління дедалі сильніше впливає на довкілля України, ставлячи під загрозу різні рослини. Зупинити процес зміни клімату неможливо, натомість можна його сповільнити чи адаптуватися, щоб зберегти конкретні види рослин від вимирання. Про це розповідає академік Національної академії наук України, еколог та геоботанік Яків Дідух в інтерв’ю «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

«Деякий вплив від зміни клімату на рослинність прослідковується швидко. Наприклад, у 2019-20 роках не було нормальної зими і рослини одразу відреагували на це. Ми тоді зафіксували, де і які рослини цвіли взимку. Крім того, є середньострокові зміни і є ті, наслідки яких відчуємо у далекому майбутньому», – розповідає фахівець.

Він зазначає, що підвищення середньорічної температури на 2-2,5 градуси – це катастрофа для рослинного світу України. Через це близько 30% природних угруповань зазнають змін або втратять свою структуру. Частина їх може «зміститися» у більш вологі місця, а тим, яким немає куди переміщатись, наприклад у високогір’ї Карпат чи болотах, зникнуть. Кліматологи наводять різні сценарії того, за скільки років може середньорічна температура підвищитись на 2,5 градуса. В основному вважають, що це може статися уже після 2050 року.

«Треба розуміти, що зміна клімату, це не просто підвищення температури, велике значення має кількість опадів і їх розподіл. Ці опади впливають на ґрунтотворні процеси, хімічні, мікробіологічні процеси, інші характеристики ґрунту. Власне клімат – це тригерний механізм, який запускає багато процесів розвитку екосистем», – каже Яків Дідух.

Він додає, що зміна лісових екосистем може запізнюватися на десятки-сотні років, а трав’яні рослини зреагують швидше. Факти кліматичних змін уже можна спостерігати: в Карпатах інтенсивно всихають ялинники, на Поліссі – соснові ліси тощо. Сотні південних видів рослин мігрують на північ, і лише одиниці північних – на південь.

Еколог зазначає, що зупинити процес зміни клімату неможливо, але сповільнити чи адаптуватися до змін все ще можна. Якщо треба врятувати якийсь конкретний вид, то штучно можна виростити та сформувати для нього відповідні умови, що потребуватиме відповідних додаткових фінансових та матеріальних витрат.

Нагадаємо, що академік Національної академії наук України, еколог та геоботанік Яків Дідух вже розповів як відновиться природа України після війни: «На місці Каховського водосховища за 20 років виросте унікальний ліс».

Раніше повідомлялося, що уряд створив Інститут екологічного відновлення та розвитку України. Установа опікуватиметься проблематикою повоєнного «зеленого» відновлення.

До слова кліматологиня Віра Балабух назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.