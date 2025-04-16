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Рубіо та Віткофф летять у Париж для переговорів щодо України – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Рубіо та Віткофф летять у Париж для переговорів щодо України – Politico
Медіа: Віткофф зустрінеться з президентом Франції, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції
фото: Evelyn Hockstein/Pool Photo

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном представники Трампа обговорять міжнародні питання

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушають до Парижа для переговорів щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

В центрі уваги будуть: війна в Україні, ситуація в Газі, Іран та торговельні відносини.

За попередніми даними, Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку.

Один із американських посадовців зазначив, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткоффа до Москви. Там він провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про потенційне припинення вогню в Україні.

У Білому домі заявили, що ця зустріч була «ще одним кроком у переговорному процесі», попри «розчарування» Трампа через відсутність поступу.

Франція наразі очолює європейські зусилля щодо гарантій безпеки для України. Макрон підтримує ідею розміщення на українській території так званих сил запевнення в разі досягнення перемир’я.

Очікується, що під час переговорів сторони також обговорять можливість зниження торговельної напруги після нещодавніх заяв Трампа щодо тарифів. 

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч з російським диктатором Путіним тривала понад пʼять годин, і це була «переконлива зустріч», на якій він дізнався, що Путін «просить» для досягнення постійного миру.

За словами американського дипломата, вони обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні та, можливо, призвести до створення нових можливостей для бізнесу.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

До слова, Україна на майбутніх переговорах про завершення війни не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії.

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Теги: Париж переговори Марко Рубіо Стів Віткофф

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