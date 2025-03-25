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Стали відомі підсумки технічних переговорів США та України в Саудівській Аравії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Стали відомі підсумки технічних переговорів США та України в Саудівській Аравії
США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей
фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Умєров: Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та РФ

Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі. Як передає «Главком», про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.

Так, Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ріяді, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей, пояснив Умєров.

За його словами, ключовими результатами стали:

  1. Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Водночас українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. У такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист;
  2. Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії;
  3. Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей;
  4. Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру;
  5. США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

Для ефективного впровадження домовленостей, важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей, додав Умєров.

Як відомо, 23 березня відбулася зустріч української та американської делегацій. Делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди були фахівці з енергетики, а також військові.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

До слова, Делегації Сполучених Штатів та Росії надіслали доповіді керівництву обох країн за підсумками технічних консультацій. Зміст переговорів не буде оприлюднюватися. 

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Теги: переговори США Україна

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