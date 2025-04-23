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Зрив переговорів у Лондоні. Кремль зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зрив переговорів у Лондоні. Кремль зробив заяву
Пєсков заявив, що зустріч було скасовано через те, що «сторонам не вдалося зблизити позиції з деяких питань»
фото з відкритих джерел

Голови міністерств закордонних справ відклали заплановані переговори про припинення війни

Російська Федерація висунула свою версію того, чому не відбулася зустріч очільників міністерств закордонних справ у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, зустріч було скасовано через те, що «сторонам не вдалося зблизити позиції з деяких питань». Втім, з яких саме, Пєсков не уточнив.

Речник Кремля додав, що Росія продовжує контакти зі США задля врегулювання війни, але не підтримує контакти з Європою чи Україною. За його словами, навколо переговорів щодо пошуку способу припинення війни РФ проти України є «багато нюансів, де треба зближувати позиції».

Більше деталей Пєсков не повідомив, оскільки «нариси варіантів українського врегулювання не можуть бути публічними, інакше втратить свою ефективність».

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. 

Зазначимо, українська делегація прибула у Лондон на перемовини з європейськими та американськими представниками. До складу делегації ввійшли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров розпочали зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Раніше США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

До слова, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

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Теги: переговори Дмитро Пєсков Велика Британія

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