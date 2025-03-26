Політика Трампа впливає на ядерну безпеку світу та Україну

Через Трампа світ наближається до нової гонки озброєнь

Financial Times: Трамп пробуджує страх нової ядерної гонитви озброєнь. Від Берліна до Токіо. Політика Трампа може збільшити число ядерних держав.

Через взаємини Трампа з Путіним союзники США в Азії та Європі – зокрема, Німеччина, Польща, Південна Корея і Японія – збираються створити власний ядерний щит. Останні розглядають це як чинник стримування Північної Кореї і Китаю.

Польща розраховує на розміщення американських ядерних боєголовок. І взагалі градус тривожності помітно зріс: навіть «Бєдронка» (польський «народний супермаркет») почала продавати «наплічники виживання» на випадок війни (там є ліхтарик з режимом SOS, пальник, термоспальник, дощовик, USB-кабель, горня, ніж).

Німеччина розглядає спільне використання ядерної зброї з офіційно ядерними Францією і Великою Британією – хоча і так за своїми науково-виробничими можливостями здатна створити її за короткий час після ухвалення політичного рішення й фінансування. Як і Японія.

На сьогодні офіційно ядерну зброю мають США (з 1945), Росія (перед тим СРСР: з 1949), Велика Британія (1952), Франція (1960), КНР (1964), Індія (1974), Пакистан (1998) і КНДР (2006).

Фахівці твердять, що Іран вже має збагаченого урану на 4 бомби. Ізраїль заперечує, але практично всі впевнені, що він також має власний ядерний арсенал у 80-85 боєголовок («на зберіганні» – тобто, перед застосуванням їх треба протягом певного часу приводити до бойової готовності) ще з початку 1970-х.

Південно-Африканська республіка самостійно розробила ядерні боєзаряди, а потім самостійно ж їх знищила при демонтажі режиму апартеїду на початку 1990-х років (практично одночасно з нами).

Тобто, офіційно ядерних держав 8, неофіційно – 10. Потенційно – 14.

Однак наявна ситуація доводить, що Україна мусить хоч навиворіт вивернутись, але відтворити власний ядерний арсенал. Нехай там буде для початку ті ж чотири трохи не вручну зібрані ракети, як в Ірану.

Хоча «Експеримент n-ної країни» довів, що навіть на початку 1960-х наявної відкритої інформації про ядерну зброю вистачало, щоб за максимум три роки розробити робочі боєзаряди з нуля і цілком самостійно.

Зважаючи, що ми були ядерною державою, це буде значно простіше і швидше, бо не з нуля. Плюс на сьогодні відповідної відкритої інформації на порядки більше, ніж було у часи Кеннеді.

До нас можуть як завгодно прекрасно ставитись громадяни країн НАТО, їхні лідери можуть виступати з проукраїнськими ініціативами і затверджувати програми допомоги Україні.

Але наші інтереси не є важливими ні для кого, крім нас. Як і наша територіальна цілісність та виживання громадян. Ми мусимо бути спроможні до самостійного захисту.

Тобто, розвивати ЗСУ і не допустити скорочення оборонної програми будь-якими угодами Трампа. Розвивати спецслужби. Розвивати ВПК. І забезпечити себе ультимативним аргументом.

Не ми такі – життя таке.