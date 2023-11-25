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Україна отримає кораблі для захисту суден у «зерновому коридорі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна отримає кораблі для захисту суден у «зерновому коридорі»
Україна супроводжуватиме кораблі з зерном у морі, щоб гарантувати їхню безпеку
фото: Офіс президента

Партнери також передадуть додаткові системи ППО для захисту Одещини

Партнери нададуть Україні кораблі для захисту цивільних суден із зерном у Чорному морі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine.

«Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього», – сказав президент.

За словами Зеленського, партнери також передадуть додаткові системи ППО для захисту Одещини.

«Дуже конкретний запит вже направлений партнерам, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО», – додав він.

Можливі шляхи посилення міжнародної підтримки України та ефективність української ініціативи «Зерно з України» Зеленський також обговорив зі спікерами та представниками парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі та Естонії.

Щодо власного виробництва систем ППО, президент України зазначив, що «прогрес є».

«Не можу говорити де і що ми виробляємо, але є прогрес», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найскладніша ситуація з протиповітряною обороною спостерігається в областях України на кордоні з РФ і Білоруссю, а також у прифронтових та окупованих регіонах. 

Як повідомлялося, сьогодні до Києва прибув голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе, щоб узяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрітися з Володимиром Зеленським. Лідери двох країн обговорили гуманітарне розмінування, заморожені прибутки з активів РФ та «формулу миру».

До слова, триває 640-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.

Теги: зерно Володимир Зеленський президент системи ППО

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