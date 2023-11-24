Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!

Вартість спортбази на Прикарпатті, будівництво якої триває з 2019 року, може перевищити пів мільярда

Державна аудиторська служба оголосила про початок перевірки бюджету Поляницької сільської ради Івано-Франківської області. Чим так зацікавила поважних ревізорів невеличка громада на 10 тисяч населення, що розкинулася глибоко в горах? Відповідь на поверхні: саме на території цієї громади, серед карпатських гір триває масштабне будівництво нового біатлонного комплексу. Щоправда, на час великої війни роботи зупинені. Однак цей факт не спинив ревізорів. Навпаки – у Держаудитслужбі висловили занепокоєння щодо можливих ризиків у майбутньому. Мовляв, об’єкт зводиться за державні гроші на приватній землі ТОВ «Буковель». Компанія належить сім’ї народного депутата Ігоря Палиці. Палиця в свою чергу є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, котрому правоохоронці інкримінували низку тяжких злочинів, і він тепер сидить в ізоляторі СБУ. До того ж фірма «Скорзонера» Коломойського також дотична до будівництва біатлонного комплексу як генеральний проєктувальник.

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Подробиці великого будівництва, яке розпочиналося за часів прем’єрства Володимира Гройсмана і продовжується досі, – у матеріалі «Главкома».

Третина мільярду з бюджету вже освоєна. Але це ще не все

Улітку 2018 року уряд увімкнув зелене світло для створення сучасного комплексу для біатлоністів у Івано-Франківській області. Тодішній Кабінет міністрів під керівництвом Володимира Гройсмана по пунктах розписав вимоги до будівництва об’єкта, на який виділятиме державну субвенцію.

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По-перше, місцева влада повинна була віднайти земельну ділянку. По-друге, збудований об’єкт має стати комунальною власністю. По-третє, зведений комплекс повинен відповідати вимогам Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) для проведення державних та міжнародних спортивних заходів.

Навесні 2019-го влада Прикарпаття затвердила проєкт будівництва біатлонного комплексу очікуваною вартістю майже 400 млн грн у селі Поляниця на території відомого курорту «Буковель». Комплекс складатиметься з лижно-ролерної траси протяжністю 5 км; автомобільних та пішохідних тунелів і мостів; адмінбудівлі; глядацьких трибун на 3 тис. осіб; мережі систем снігонапилення; освітлення тощо.

Замовником будівництва виступила Поляницька сільська рада. У червні 2019 року на тендері (перша черга будівництва) вона обрала переможця – івано-франківське ТОВ «ПБС» з пропозицією 148,35 млн грн. До великої війни компанія входила у п’ятірку найбільших підрядників президентського проєкту «Велике будівництво».

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «ПБС» записано на місцеву мешканку Іванну Непік, яка за даними ЗМІ, раніше працювала на… курорті «Буковель» Ігоря Коломойського. При цьому вплив на компанію зберігає екснардеп, а нині депутат Івано-Франківської облради від партії «За Майбутнє» Олександр Шевченко, ще один відомий соратник Коломойського. Згадану ж партію «За Майбутнє» до 14 листопада 2023 року очолював нардеп і ще один бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця.

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До походу у велику політику (2014 рік) Олександр Шевченко десять років керував компанією «Скорзонера», яка тісно пов’язана з курортом «Буковель». Більше того «Скорзонера» є генеральним проєктувальником будівництва біатлонного комплексу та здійснює авторський нагляд за ним.

Тобто фактично великий державний тендер опинився у руках структур, пов’язаних з відомим бізнесово-політичним тріо Колимойський-Палиця-Щевченко…

Фірма «Скорзонера» олігарха Ігоря Коломойського є генеральним проєктувальником будівництва біатлонного комплексу та здійснює авторський нагляд за ним фото: tribuna.com

У жовтні 2021 року Поляницька сільська рада розіграла другу чергу будівництва комплексу. І чергова «несподіванка» – його знову виграла ТОВ «ПБС», запропонувавши виконати роботи за 162,5 млн грн.

За підрахунками «Главкома» на основі відомостей держпорталу Spending з казначейських проплат, за 2019-2021 роки ТОВ «ПБС» одержало 323,94 млн грн бюджетних коштів, будуючи біатлонний комплекс.

За 2019-2021 роки ТОВ «ПБС» одержало 323,94 млн грн бюджетних коштів, будуючи біатлонний комплекс дані державного вебпорталу Spending

Але під час війни, у 2022-2023 роках, цій компанії не було перераховано ані копійки з державного бюджету у рамках зведення біатлонної бази.

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У коментарі «Главкому» директор комунального підприємства Поляницької сільської ради «Спортивний біатлонний комплекс» Андрій Сторожук (красномовний факт: цей чоловік – експомічник вищезгаданого Олександра Шевченка у часи його роботи у парламенті, коли той працював у парламенті – «Главком») оцінив готовність комплексу у 60-70%. За його словами, необхідно ще профінансувати 27 млн грн, щоб закрити першу чергу будівництва іще близько 100 млн грн – на другу чергу. Добудова двох черг прискорить повноцінному проведенню змагань з біатлону.

Готовність біатлонного комплексу становить 60-70% фото: tribuna.com

«Станом на листопад 2023 року, побудовано лижно-ролерну трасу протяжністю 4 км, 32 мішені, 17 кабін для переодягання спортсменів та суддів, гармати для снігонапилення. Наразі відкритим залишається питання реалізації третьої черги будівництва, куди входить зведення адмінбудівлі, глядацьких трибун і підведення освітлення. Лише монтаж системи освітлення вартуватиме близько 80 млн грн», – повідомив Сторожук.

Крім цього, директор комунального підприємства Поляницької сільської ради «Спортивний біатлонний комплекс» підтвердив: під час воєнного стану, будівельні роботи, як і фінансування, зупинено. Натомість гроші на завершення двох перших черг будівництва біатлонного комплексу можуть виділити з бюджету громади у 2024 році, додав комунальник.

Біатлон – на землях «Буковелю»

Біатлонний комплекс, збудований за кошти держави, розкинувся на приватних землях ТОВ «Буковель». Цю деталь одразу вловили аудитори і висловили докір місцевій владі в офіційному релізі Держаудитслужби: «Рішення будувати сучасний біатлонний комплекс саме на землях, які належать ТОВ «Буковель» попри наявність у розпорядженні громади земель запасу комунальної власності, було ухвалено посадовими особами місцевої сільської ради».

Йдеться про три земельні ділянки загальною площею 18,4 га ТОВ «Буковель», які передано в оренду сільській раді. З них площа під забудову комплексу – 8,56 га. За відомостями аналітичної системи Youcontrol, засновниками фірми «Буковель» є Захар і Оксана Палиці – син і дружина нардепа Ігоря Палиці. Між іншим, адреса реєстрації самих власників – Женева (Швейцарія).

Директор «Спортивного біатлонного комплексу» Андрій Сторожук вважає, що земельне питання може буде вирішити, коли добудується об’єкт. Є два варіанти розвитку подій. Перший – сільська рада оформлює оренду приватних земельних ділянок ТОВ «Буковель». Другий – викуповує ці ділянки. На уточнююче запитання «Главкома», чи не має наміру приватник подарувати ділянки місцевій громаді, пан Сторожук відповів, що це питання наразі не обговорювалося.

Виходить, що ревізори мають підстави, коли підозрюють, що приватна компанія, з одного боку, може вдатися до шантажу, диктуючи сільській раді свої права. А з іншого боку, ТОВ «Буковель» вступивши у спілку з місцевими властями підвищує капіталізацію власної туристичної мережі. Бо ж спортсменам-біатлоністам не лише треба тренуватися, а й десь відпочивати і ночувати. Якраз у цій нагоді буде широка мережа приватних туристичних готелів, що виросли неподалік недобудованої спортивної споруди.

Аудиторська перевірка, про яку ніхто не знає

Прискіплива увага контрольних органів до біатлонного комплексу – не новина для місцевих. У 2020 році використання коштів державного бюджету на будівництво вже перевіряла Рахункова палата. Керівник «Спортивного біатлонного комплексу» Сторожук переконує, що з фінансами все в порядку. А ось що стосується документації на кшталт паспорта об’єкта, то тут аудитори знайшли певні зачіпки, зізнався комунальник.

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До слова, вказаний аудит Рахункової палати щодо ефективності використання державних коштів під час реконструкції спортивних комплексів «завис». За інформацію поінформованих джерел «Главкома», його проводив член Рахункової палати Андрій Дідик. 21 грудня 2021 року він презентував звіт на засіданні. Однак для затвердження результатів аудитору не вистачило голосів, і рішення не вдалося ухвалити. Інших спроб винести на розгляд Рахункової палати свій звіт пан Дідик здійснював.

копія з витягу протоколу засідання Рахункової палати від 21 грудня 2021 року

«Подібні випадки, коли Рахункова палата не затверджує аудиторських звітів, є нечастими. Цього разу звіт колеги Дідика видався непрофесійно викладеним, без узагальнюючого висновку. У багатьох членів Рахункової склалося враження, що він навмисно його зробив таким», – пригадав у розмові з «Главкомом» член Рахункової палати, який був присутній на засіданні.

Співбесідник додав: на початку будівництва біатлонного комплексу Івано-Франківську облдержадміністрацію очолював Денис Шмигаль, нині глава уряду. Тоді через обласну владу проходила державна субвенція на цей спорткомплекс. До того ж член Рахункової Дідик і прем’єр Шмигаль – давні знайомі, разом працювали у податковій службі Львівщини. Чи вплинув цей зв’язок на те, що аудиторський звіт був фактично похований, співрозмовник редакції не взявся стверджувати.

***

На зорі своєї президентської каденції Володимир Зеленський ставив амбітну ціль – провести в Україні Олімпійські ігри. Ексміністр молоді та спорту Вадим Гутцайт також зазначав, що Україна планує подати заявку на проведення у 2030 році зимових Олімпійських ігор. «Ми ж розглядаємо з вами наш західний регіон: Буковель, наприклад, там уже є певна інфраструктура», – говорив міністр спорту, якого нещодавно звільнили.

Уважний читач поправить нас: зараз в Україні триває запекла війна з Росією. Мовляв, розмови про Олімпіаду не на часі. Щоправда, президент Федерація біатлону України, народний депутат Іван Крулько досі так не вважає. Він переконаний, що біатлонний комплекс у Прикарпатті – єдина вціліла база в державі, яку професійні спортсмени-біатлоністи наразі використовують для підтримки своєї фізичної форми. До речі, у 2022 році тут тренувалося близько 1 тис. біатлоністів.

«Ніхто не ставить під сумнів те, що всі акумульовані кошти мають спрямовуватися на оборону України. Водночас в країні також повинні бути місця для підготовки спортсменів. Адже нині команди з біатлону проводять понад 240 днів на рік за кордоном, де тренуються. Відповідно, на це витрачаються чималі бюджетні кошти. То, можливо, дешевше тут, в Україні щось побудувати для проведення навчально-тренувальних зборів?» – розмірковує Крулько.

Віталій Тараненко, «Главком»